De Al Qaeda al DAESH: la mutación yihadista tras la muerte de Bin Laden

Eran, aproximadamente, las cuatro de la mañana, hora española. Desde las redacciones no se daba crédito a las dos líneas que las agencias de noticias comenzaban a difundir. "Estados Unidos va a anunciar que ha matado a Bin Landen". Una hora después, el entonces presidente Barack Obama daba un discurso televisado a la nación y al resto del mundo. "Buenas noches", decía Obama. "Esta noche puedo informar a los americanos y al mundo de que Estados Unidos ha dirigido una operación que ha matado a Osama bin Laden, el líder de Al Qaeda, y el terrorista responsable del asesinato de miles de hombres, mujeres y niños inocentes". Era el mayor golpe a la organización terrorista más peligrosa del mundo.

Osama Bin Laden era el rostro más carismático del terrorismo internacional. Su liderazgo y su carisma mantenía unida una organización, Al Qaeda, que, sin embargo, ya había empezado a experimentar ciertas fracturas ideológicas y luchas de poder internas. Su sucesor, Ayman Al Zawahiri, nunca ha llegado a tener la misma autoridad moral sobre sus militantes y simpatizantes, pese a ser desde el principio uno de los fundadores de Al Qaeda y a tener a sus espaldas décadas de militancia en organizaciones yihadistas.

Pero Bin Laden era, además, un símbolo. El del atentado del 11 de septiembre de 2001, el del inicio de lo que muchos autores han llamado la 'yihad internacional'. Su muerte era, además, el logro más importante del equipo de seguridad nacional de Estados Unidos, y cumplía con la promesa que su predecesor, George W. Bush, había repetido en muchas ocasiones y nunca lo pudo lograr. Tras la prudencia de los primeros días, un cierto optimismo se adueñó del mundo pese a que los servicios de inteligencia y no pocos analistas advertían de que ni Al Qaeda ni el yihadismo habían desaparecido.

Una nueva etapa en el terrorismo internacional

Bin Laden no inventó el yihadismo. Fue una organización yihadista la que mató al presidente egipcio, Anwar Al Sadat, en 1982. Fue una organización de inspiración yihadista la que lanzó una guerrilla armada en Siria a finales de los 70 que condujo a un conflicto interno en el país que duró varios años. El FIS y el GIA sembraron el terror en Argelia durante los 90 y en Palestina surgieron organizaciones islamistas armadas. Por no hablar de la conocida como ‘yihad afgana’ contra la invasión soviética, cuyo fundador no fue Bin Laden, sino el clérigo Abdullah Azzam, considerado el mentor que inspiró al saudí.

Pero el multimillonario saudí había creado una nueva etapa en la historia de esos movimientos y una nueva estrategia. El terrorismo yihadista abandonaba los atentados contra los gobiernos árabes y dirigía sus ataques contra occidente en su propio territorio. Sus comunicados inundaban los medios occidentales y tras el 11-S llegó el 11- M en Madrid, el 7 de julio en Londres, y muchos más ataques.

En países árabes e islámicos, los antiguos grupos locales se unían a la organización y juraban fidelidad al saudí. Al Qaeda se convirtió en una marca internacional a la que todos los grupos yihadistas quería pertenecer para aumentar su impacto. La primera década del siglo, la organización sembraba el terror en el mundo, incluido el territorio occidental. Y ese terror llevaba el rostro de Bin Laden.

Pero, pese a la propaganda, Al Qaeda tenía sus fisuras. La más importante, en Irak. Un joven yihadista sádico llamado Abu Musab Al Zarqawi lideraba una organización que, por cuestiones propagandísticas, terminó afiliándose a Al Qaeda, pero que siempre mantuvo grandes diferencias ideológicas y una independencia operativa respecto a las estrategias de la dirección central comandada por Bin Laden. Años después, archivos internos han demostrado que Bin Laden tenía una gran desconfianza en Zarqawi y que no confiaba en él.