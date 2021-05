Elecciones Madrid | 2 de mayo: los candidatos del 4M cierran campaña en compañía de los líderes volcados en Madrid

20:08

El candidato 'naranja' pide decir que 'no' a un gobierno de Gabilondo e Iglesias que "solo saben subir impuestos para crear chiringuitos y colocar a sus amigos". Pero también decir "no al otro polo, a los que no creen en Europa, como hemos escuchado a los responsables de vox, que no creen en las vacunas, que hablan del pin parental, que dicen que no existe el cambio climático, que frivolizan con un problema que afecta a todo el planeta, que solo cree en un modelo de familia, en la suya, no en la de quienes eligen libremente amar a quien queráis".