Lo ha dicho también en Twitter, en este mensaje en el que insiste en que Europa es líder en la tecnología de ARN mensajero y que las nuevas vacunas ayudarán a contrarrestar las variantes del virus.

“The Puurs site was the first to produce mRNA vaccines at large scale in 🇪🇺 Now we are leading worldwide on this technology. We are negotiating a new contract to secure 1.8 billion doses for 2021-23.For booster shots and protection against variants. pic.twitter.com/ZV69H2bsmO“