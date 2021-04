Al libro no le queda ya ningún rival que superar en el siglo XXI. Se mantuvo impertérrito mientras internet fue aniquilando cada uno de los soportes físicos de la cultura, supo capear la piratería que arrasó la música, y ninguna de las hipotéticas ventajas del e-book ha logrado evitar que las librerías de los domicilios sigan creciendo. ¿Qué aparece una pandemia que nos encierra dos meses en casa y obliga al cierre de comercios? Ningún problema: 2020 cierra con crecimiento de lectores y ventas. Hasta han abierto nuevas librerías.

¿Cuál es la causa? Hace exactamente un año, el panorama del Día del libro auguraba un futuro sombrío. Librerías cerradas durante dos meses, editoriales en ERTE, ni Sant Jordi en Cataluña ni Feria del Libro en Madrid y dudas sobre cómo afectaría a los hábitos de lectura de los ciudadanos. Con todas esas trabas, las editoriales han vendido en 2020 en libros de ficción y no ficción un 1% más que en 2019. Y las librerías dan por bueno el 8% de pérdidas teniendo en cuenta el cerrojazo.

“Nos sentimos privilegiados dentro del sector cultural”, resume Álvaro Manso, portavoz de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal). “Hemos tenido una afluencia de público importante y una buena campaña navideña. Y la tendencia sigue siendo al alza”.

Los editores señalan además a la estabilidad del sector. “El libro de ocio (ficción, no ficción, literatura infantil y juvenil) tiene un comportamiento acíclico que hemos comprobado en otras crisis. Si la economía va muy bien no crecemos en tasas muy espectaculares, pero sí va mal, tampoco caemos mucho”, explica Patrici Tixis, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España.

El tiempo de lectura se dispara en pandemia

La primera conclusión es que la pandemia ha estimulado la lectura. Más tiempo de ocio en casa se ha traducido en más tiempo de lectura. El Barómetro de lectura reflejó que, durante los meses de confinamiento, la lectura de libros por ocio se disparó hasta las 8 horas y media semanales, récord histórico de lectura. Y que eso afectó al total del año hasta acumular media hora más semanal que 2019.

01.25 min Los españoles nunca habían leído tanto como durante el confinamiento

Pero la inercia, como la pandemia, no ha detenido. Con el toque de queda aún vigente, el tiempo de ocio casero sigue siendo superior al de la antigua normalidad. Según Cegal, en el primer trimestre de 2021 las librerías han facturado 87 millones, dos más que el primer trimestre de 2019 (los datos de 2020 no sirven porque incluyen semanas de confinamiento). La tarta se reparte así: 25 millones para la no ficción, 24 para la narrativa y 17 para la literatura infantil y juvenil.