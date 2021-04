"El valor curativo del libro es indudable", defendió el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, en la presentación del último Barómetro de Hábitos de Lectura. El mantra sanador ha cuajado en el sector editorial que está capeando la crisis con un relativo "éxito" en ventas.

El confinamiento aupó las cifras de lectura a máximos históricos a los que se ha sumado un aluvión de novedades que mantienen un mercado vivo en todos los géneros, a la espera de la activación de las Ferias y con la celebración de un Día del Libro todavía semipresencial. A continuación, algunos de los títulos destacados en lo que llevamos de este 2021 que aspira a consolidar la tendencia lectora.

Los mimbres que teje son los de la historia de un joven escritor, obsesionado con crear la novela perfecta, que recibe un mensaje de un amigo de la infancia del que no sabe nada hace más de 25 años. Le invita a escribir la historia del incidente que cambió sus vidas y provocó su desaparición. Comienza el juego.

Tengo un nombre, Chanel Miller

Portada de 'Tengo un nombre'

“Tenía veintidós años y vivía y trabajaba en mi ciudad natal: Palo Alto, California. Fui a una fiesta en Stanford. Sufrí una agresión sexual al aire libre, contra el suelo. Dos personas que pasaban por allí lo vieron, detuvieron al agresor y me salvaron. Mi vida anterior se esfumó y empezó una nueva. Me dieron un nuevo nombre para proteger mi identidad: me convertí en Emily Doe".

Así arranca el prólogo de las memorias de Chanel Miller (Blackie Books), que fue violada por el estudiante Brock Turner en la universidad. El íntimo testimonio de Miller, difundido por ella misma, cambió la ley sobre agresiones sexuales en EE.UU. tras un vergonzoso juicio en el que fue cuestionada como víctima al estar borracha e inconsciente.