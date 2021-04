Najat el Hachmi: "Cuando negamos la carga de un símbolo como el pañuelo, tiramos tierra sobre la lucha de las mujeres"

“A las valientes que se salieron del camino recto para ser libres. Aunque doliera”

Una dedicatoria, un reconocimiento, una declaración, una confesión, un retrato... También podría valer como autorretrato de Najat el Hachmi, la autora de esta dedicatoria, que encabeza su última novela, “El lunes nos querrán” (Premio Nadal 2021). Una obra que la hija de Muh, Naíma, su protagonista, presenta así: "el relato que nos provocó la auténtica emancipación. También el de la soledad más absoluta y del desarraigo más descarnado”.

Y de ahí su compromiso feminista y su empeño en desmontar los tópicos que pesan sobre las mujeres musulmanas, expresados en sus novelas y, en particular, en su ensayo “ Siempre han hablado por nosotras” (2019), en el que equipara feminismo a libertad, ya que ninguno de los dos “será elegir la sumisión, la discriminación, un orden natural según el cual he de resignarme a ser un sucedáneo”.

La lucha de Naíma y también de la propia Najat quien, nacida en Beni Sidel, en la región marroquí de Nador, llegó a los 8 años a Vic (Barcelona) donde ya trabajaba su padre. Y allí empezó a descubrir que las mujeres podían ser más libres y allí comenzó su lucha por romper las barreras tradicionales. “Yo tenía que sobreponerme al miedo y a las barreras que me han ido imponiendo por el hecho de ser mujer y ser de origen migrante. Y me he visto en la necesidad de hacerlo para poder sobrevivir y para poder vivir la vida como yo la quería vivir”, nos dice Najat el Hachmi.

Hiyab, niqab… banderas del fundamentalismo islamista

Poco a poco se han logrado avances en la situación y derechos de las mujeres, pero nada asegurado, en particular para las mujeres musulmanas. Prueba de ello es, por ejemplo, la retirada de Turquía del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha de la violencia contra las mujeres, más conocido como Convenio de Estambul. Un convenio que, ironías de la historia, se firmó en esta ciudad en 2011, cuanto Turquía acogió la gran convención por los derechos de las mujeres. Las razones de la retirada, según un tuit del vicepresidente turco, Fuat Oktay, es que Turquía no necesita “imitar a los demás” para proteger los derechos de las mujeres y que “la solución está en nuestras propias costumbres y tradiciones”.

Según Najat el Hachmi, esta decisión, además de una carga política, religiosa y moral: "Tiene una carga de discriminación innegable para las mujeres. Pretende frenar los avances y vendernos además la idea de que nosotras, como mujeres, tenemos que aceptar esa identidad del sometimiento al poder del patriarcado”.

“La forma como vestían mis abuelas en el Rif no tiene nada que ver con la propuesta de los fundamentalistas“

Y como símbolo de esta ofensiva islamista, la expansión de las distintas modalidades del velo islámico, incluso en lugares donde hasta ahora no se usaba o ya había desaparecido. Najat el Hachmi subraya que “la forma como vestían mis abuelas en mi pueblo del Rif no tiene nada que ver con la propuesta de los fundamentalistas, que es este hiyab, que tapa mucho más el cabello, o incluso cosas aún más extremas como el niqab, que tapa parte del rostro. Eso no ha formado nunca parte de nuestra tradición cultural, así que no estamos volviendo a ninguna identidad”. Y añade: “Cuando negamos la carga tan tremenda que tiene un símbolo como el pañuelo, estamos tirando tierra sobre la lucha de las mujeres que están pagando un precio muy caro para oponerse, para no someterse a esa norma”.