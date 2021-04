Ilusionada por la salida de Sira y con ganas de hablar de él, María Dueñas dice no haber cambiado demasiado desde que comenzó a escribir. Sigue afrontando cada libro de la misma manera y con las mismas ilusiones e inseguridades. "Sigo siendo prácticamente la misma, con alguna arruguita de más pero con ganas de seguir escribiendo".

Aún así, esta continuación de El tiempo entre costuras se ha hecho un poco de rogar. Comprensible, porque según nos explica Dueñas, el libro tuvo muchísimo éxito de forma muy inesperada. Con él dio el salto a Latinoamérica, le llovieron las traducciones (más de 40 a día de hoy) e incluso le hicieron una serie. "Sira y yo llevábamos demasiado tiempo juntas. Creía que era oportuno que corriera el aire entre las dos". Pero ahora ya está aquí.

Una mujer curtida

12 años después, la costurera ha cambiado mucho. Por ella no ha pasado solo el tiempo, sino la experiencia vital, dos guerras que ha sentido muy cerca, caídas y remontadas. Es una mujer "mucho más curtida por el tiempo que no conserva la inocencia, pero sí la decencia. Y por supuesto, ese atractivo de persona honesta que siempre intenta ir de frente y sin hacer daño a los demás". La autora también confiesa que ha disfrutado mucho más escribiendo a Sira en este libro que en El tiempo entre costuras. En esa primera parte de sus andaduras, Sira era más joven y vulnerable, y Dueñas afirma que hacía cosas que no le hacía gracia que hiciese, pero las tenía que hacer porque no había más remedio. La evolución del personaje, sin embargo, le ha brindado a la escritora un sentimiento de identificación absoluta con su nueva manera de conducirse. Con todas sus decisiones y reflexiones, está con ella al cien por cien.

A María Dueñas le gustaría que los lectores se quedaran con ganas de más, con la sensación de que "les ha sabido a poco, lo cual es muy bueno". Pero también se conforma con que recorran estos escenarios de la mano de Sira, con que se dejen seducir por su carisma y su personalidad y se emocionen con esta nueva etapa de su viaje. Un viaje en forma de novela llamada precisamente Sira y que ya está disponible en la editorial Planeta de libros.