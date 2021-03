La dirección de El Corte Inglés y los sindicatos han firmado el acuerdo para la salida voluntaria de 3.292 trabajadores en plantilla. Los agentes sociales implicados garantizan unas indemnizaciones de 33 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 meses, para cualquier rescisión de contrato, sea voluntaria o forzada por la empresa.

Los sindicatos han aceptado una prima por salida voluntaria basada en la antigüedad del 5 % del salario bruto anual para contratos de entre 5 a 10 años de antigüedad. Del mismo modo, se ha establecido el 10 % del salario bruto para los de 10 a 15 años y del 20 % para aquellos de más de 15 años.

Por otra parte, la reducción en caso de salidas forzosas ha quedado en el 85 %, en caso de que no se alcance el número de voluntarios propuesto por la dirección de El Corte Inglés. Es decir, 2.800 trabajadores de la plantilla podrían ser despedidos si no se alcanza la cifra propuesta del plan voluntario y no se llega al cupo.