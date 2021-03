Entrevista en TVE

El portavoz nacional de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, ha explicado este viernes que fue la llamada del exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado la que le hizo replantearse su candidatura a las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo.

En una entrevista en Las cosas claras de TVE, Bal ha señalado que tal y como declaró el pasado miércoles no tenía planteado presentarse a las primarias de Cs. "En ese momento yo decía la verdad, decía lo que sentía. Pero en política las cosas cambian de forma repentina", ha añadido.

Sin embargo, esa misma tarde Aguado le llamó para decirle que pensaba que él era "el mejor candidato". "Me están llegando las voces de los militantes, la gente está ilusionada contigo, te tiene respeto porque no tienes 'mochilas' y eres de Ciudadanos al 100 %", le dijo su compañero.

Edmundo Bal ha asegurado que le "parte el corazón" la decisión porque está contento con su labor en el Congreso de los Diputados y con el trabajo de sus "fantásticos compañeros", pero considera que debía aceptar "el reto". "Sé que si no digo que sí me iba a estar preguntando que habría pasado. No podía vivir con esa duda y esa responsabilidad". "Me encantan los retos y voy a trabajar", ha añadido.

El portavoz de la formación naranja ya ha presentado oficialmente su candidatura, tal y como ha confirmado este viernes a través de su cuenta de Twitter. "Los afiliados sois el corazón de este partido y será un honor contar con vuestra confianza", ha escrito.

“Acabo de presentar mi candidatura a las primarias de @CiudadanosCs en la Comunidad de Madrid. Los afiliados sois el corazón de este partido y será un honor contar con vuestra confianza.



"No tenemos que elegir entre un Madrid de unos o de otros, vamos a lograr un Madrid de todos" — Edmundo Bal (@BalEdmundo) March 19, 2021

"Me presento para que triunfe el realismo" Bal, preguntado por las elecciones en la Comunidad de Madrid y por posibles pactos con otras formaciones como Vox, ha respondido que se presentan con el objetivo de que no gobiernen "los extremismos y los populismos" ni de la izquierda ni de la derecha. Así, ha dicho que se presentan para ofrecer "un gobierno limpio y moderado". "¿Cree que si se incluye a ese partido (Vox) o al del otro polo puede haber un gobierno moderado? Habría un gobierno de bandos. Yo me presento para que triunfe el realismo y es lo que le voy a ofrecer a quien quiere pactar con Ciudadanos". Por otro lado, ha alabado la labor de Ignacio Aguado y los otros concejales de Cs al frente del Gobierno madrileño. "Hemos gobernado en Madrid con el PP de forma exitosa y brillante", ha defendido, destacando aspectos como la subida en un 4,4 % del PIB de la comunidad, por encima de la media nacional.