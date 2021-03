Los datos asustan. Las mujeres han perdido empleos, muchas niñas se han quedado sin educación y ha aumentado el número de las adolescentes embarazadas... Estas son tan solo algunas de las consecuencias que ha acarreado la pandemia para las mujeres. Los feminicidios, agresiones sexuales, asesinatos por motivos de honor, matrimonios forzosos o Mutilación Genital Femenina no han cesado, más bien se han disparado tras el estallido del coronavirus.

“La desigualdad entre hombres y mujeres es una pandemia contra la que se lleva luchando siglos. Este 8M, pese a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo entero, las mujeres seguimos buscando oportunidades para crear una vida igual que los hombres”, explica en una entrevista con RTVE.es, Anita Bhatia, directora ejecutiva de ONU Mujeres y subsecretaria de Naciones Unidas. Existe otra pandemia que tiene el rostro de mujer: la desigualdad.

Bhatia nació en la India; es licenciada en Historia en la Universidad de Calcuta y cuenta con una amplia formación académica que culminó con un doctorado en Derecho en la Universidad de Georgetown. Antes de aterrizar en ONU Mujeres, destacó por su trabajo en el Banco Mundial, dónde ha desarrollado proyectos en América Latina, África, Europa, Asia Central, Asia Meridional y Oriental.

Tiene una visión global de la realidad que atraviesan las mujeres en todo el planeta y datos suficientes para dibujar el mapa de la desigualdad y la falta de oportunidades, las que no llegan para las mujeres. Según la ONU, el coronavirus puede hacer retroceder 25 años el camino hacia la igualdad, un contexto que coincide con el vigésimo quinto aniversario de la Declaración de Pekín, “donde las mujeres dijimos que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que los derechos humanos son los derechos de las mujeres”, recuerda Bhatia.

La COVID-19 ha intensificado todo tipo de violencia contra mujeres y niñas Desde la organización insisten en que la actual crisis no es solo sanitaria sino también un retroceso claro en materia de derechos y libertades para el sexo femenino. Muchas mujeres han pedido su empleo. “2020 ha sido un año muy, muy duro. No es que los hombres no hayan perdido empleos, pero tenemos datos de que son más las mujeres que se han quedado sin trabajo”, denuncia la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Además, las mujeres también han sido las más afectadas en términos de salud. “¿Quién está atendiendo y cuidando?”, pregunta Bhatia. “Las personas mayores están siendo cuidadas por las mujeres”, nos recuerda. Hace un parón en la charla. Quiere hacer hincapié en los alarmantes datos sobre “la pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres durante el confinamiento”. Asegura que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado en todo el mundo. “Las víctimas se han visto más aisladas todavía. Esto ha pasado en todo el mundo, desde los países más avanzados hasta los menos. La pandemia ha agravado la inseguridad de las mujeres”, denuncia Bathia. Según calculan desde su organización, una de cada tres mujeres sufría violencia física o sexual. Desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar. Además, se producen otros tipos de violencias en los espacios públicos y en Internet. Antes de 2020, erradicar la violencia de género ya estaba resultando una tarea difícil, ahora con “el impacto de la pandemia, hemos visto un regreso muy importante y fuerte. Es muy importante que los países y los gobiernos reconozcan lo que está pasando y que tenemos que combatir la pandemia de violencia de contra la mujer”. Con la crisis que atravesamos, no pueden pasar a un segundo plano estos problemas graves.

Las mujeres tienen que liderar la construcción de economías más inclusivas La pobreza tiene nombre de mujer. La subsecretaria reflexiona sobre cómo el mundo está dividido entre los países pobres y los países ricos, y cómo estos últimos deberán donar más a los primeros. “Los gobiernos tendrán que trazar nuevas prioridades. No podrán gastar los recursos como antes; hoy todos están sufriendo las consecuencias económicas de esta crisis. Yo les digo que es muy importante no desperdiciar el capital en gastos militares, sino que hay que dar prioridad a las necesidades sociales”, asegura. Las economías tienen que ser más inclusivas, señala Bhatia, pero esta “inclusión no vendrá por arte de magia, pero sí de quienes toman las decisiones fundamentales y las decisiones políticas”. Tiene claro que este va a ser uno de los retos en los próximos años para erradicar la pobreza femenina. Es algo, dice, que tienen que exigir las sociedades también. “Todo lo que hemos conseguido en los últimos 25 años ahora está en riesgo”, alerta Anita Bhatia. “Logramos más inversión en educación, en salud, en medicinas y más conciencia sobre el liderazgo femenino”, dice victoriosa. Pero se detiene para denunciar que solamente el 25 % de las parlamentarias mundiales son mujeres. “No hemos llegado a la paridad”. “¿Cómo puede ser que más del cincuenta por ciento de la población somos mujeres y el 50 por ciento de puestos de liderazgo no los ocupamos las mujeres?“ “¿Cómo puede ser que más del cincuenta por ciento de la población somos mujeres y el 50 por ciento de puestos de liderazgo no los ocupamos las mujeres?”, una pregunta retórica. Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelandia y Eslovaquia son algunos de los 22 países en todo el mundo que cuentan con una mujer como Jefa de Estado o de Gobierno y esto se traduce negativamente en que 119 estados nunca han contado con una líder mujer según datos de ONU Mujeres. Las mujeres ocupan menos del 10 % en posiciones de liderazgo en altos cargos. “Todavía hay mucho que hacer y lo más grave es que no hemos puesto recursos suficientes en esta agenda. Hemos hablado mucho y tenemos varias declaraciones de mucha gente, de gobiernos que hablan de la importancia de la mujer y la igualdad, pero hay una brecha enorme entre la palabra y el trabajo hecho”, sentencia la subsecretaria general de la ONU. Eso sí, considera que la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia de Estados “llega tarde, pero es importante no solo por ser mujeres, sino también por sus orígenes indo africanos”. Son ejemplos que sirven para las nuevas generaciones, “pueden imaginar y normalizar un mundo igualitario sin la necesidad de tener que estar exigiéndolo las mujeres, porque esto debe ser lo normal”.

Cuatro de cada cinco mujeres parlamentarias han sufrido violencia en política Anita Bhathia recuerda cómo en un viaje a Uganda, visitando un campo de refugiados, se reunió con una mujer que se estaba postulando para ser parte del consejo local. “Me contó que cuando salía a la calle los hombres le decían ¿quién te crees que eres tú para tener ese poder?”, asegura. Este es tan solo uno de los problemas a los que se enfrentan las mujeres que pretenden liderar. Está discriminación en la vida pública la sufren también en los países más desarrollados. “Hemos asistido a actitudes de violencia contra las mujeres en política, en Estados Unidos o Europa”, denuncia. Recuerda, además, que con el auge de las redes sociales las mujeres que están en política sufren más insultos y más acoso. “Hay muchas personas que están en casa y no tienen nada más que hacer que entrar y con un click atacar”, asegura. “Hemos asistido a actitudes de violencia contra las mujeres en política, en Estados Unidos y en Europa“ “Hay muchas jóvenes que hablan alto y claro, pero también hay mucha gente en el mundo que no quieren escucharlas”, denuncia. Desde ONU Mujeres en los últimos años tratan un concepto relativamente reciente, el de la violencia contra las mujeres en política. “Porque todavía hay una concepción que eso no es un lugar correcto para ellas”, sentencia. Consideran que su trabajo es en el ámbito privado, no público.

El peligro de los populismos En los últimos meses y años también se han producido avances y un progreso importante y notable en políticas de igualdad de algunos países, pero también se han dado “pasos agigantados” hacia atrás en otros países. En aquellos donde se ha dado “una escalada populista hemos, hemos visto que todos han tenido en común, aparte de valores antidemocráticos, es una lucha contra las mujeres”, asegura Bhatia. “Donde hay un movimiento más conservador y populista hemos visto cómo las mujeres de hoy en día tienen menos derechos que han tenido hace 25 años” informa. Los derechos de las mujeres están en peligro en países como Brasil o Polonia. En ONU Mujeres han lanzado una campaña, "He For She", en la que participa el programa Objetivo Igualdad de TVE, para apelar a los hombres. 00.00 min Objetivo Igualdad - Presentación HeForShe - Ver Ahora “Con esta campaña hemos comprobado que hay hombres que quieren formar parte de ese movimiento feminista. Pero también hemos detectado que siguen siendo muchos los que no solo no quieren formar parte, sino que están en contra”, sentencia.