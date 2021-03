Vuelve a moverse un mensaje que anuncia la posibilidad de comer “carne de famosos”, incluso salami artesanal, a partir de muestras de sus tejidos. Es un bulo con origen en una campaña de márquetin de 2014.

El mensaje, detectado en Telegram y en otras redes, incluye una captura de pantalla de la web que promociona el producto. Es una fotografía publicitaria de un salami sobre la que se lee “EAT CELEBRITY MEAT. BiteLabs grows meat from celebrity tissue samples and uses it to make artisanal salami” (COME CARNE DE FAMOSO. BiteLabs elabora carne a partir de muestras de tejido de famosos que transforma en salami artesanal).

La campaña se inició en enero de 2014 y el último tuit de la cuenta oficial se publicó en marzo de ese mismo año. El servicio de archivo de páginas web Wayback Machine no registra actualizaciones posteriores. Entonces tuvo amplia cobertura geográfica, como muestra este ejemplo del diario surcoreano Korea Herald.

Siete años después, en 2021, la idea ha vuelto a moverse desde cuentas distintas a las de entonces, como esta de Twitter en turco, o esta otra, de un grupo de Qanon, movimiento que desinforma sobre política y salud, como te explicamos aquí). De nuevo se hacen eco varios medios internacionales como el digital latinoamericano Cultura Colectiva, sin aclarar el origen experimental y provocador de la iniciativa.

La campaña era parte de una estrategia de márquetin provocador puesta en marcha por el grupo de artistas y creativos digitales Hello Velocity, con sede en Nueva York, especializados en “humor absurdo y diseño de experiencias socialmente interactivas”. En su página explican que su foco es el “márquetin experimental” y su objeto social es crear “marcas y campañas que provoquen debate”.

La campaña engañosa de BiteLabs fue uno de sus grandes logros, con estadísticas de alto impacto: 485.000 vistas de página, más de 22.000 tuits, 136.000 resultados de búsqueda en Google. Numerosos medios se hicieron eco de ella (1, 2, 3, 4, 5, 6). En parte, el éxito se debió a que supieron movilizar Twitter mencionando a gente famosa y a través de la web animaban a la gente a utilizar la red social para pedir a sus famosos favoritos que donasen células para transformarlas en salami.

En el digital Vice una fuente del colectivo llamada Kevin contaba que “cada salami tendrá aproximadamente un 30% de carne de famosos y un 40% de carne de animales cultivada en laboratorio”. Hemos rastreado a esta persona llegando hasta Kevin Wisner, uno de los fundadores de Hello Velocity y director creativo en otra empresa actualmente, según su perfil de Linkedin. Nos hemos puesto en contacto con su anterior agencia y con él para pedir más información sobre esta acción de márquetin. En cuanto recibamos una respuesta actualizaremos el artículo.