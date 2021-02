Un mismo mensaje difundido en varios chats de Telegram informa de que representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han afirmado que “se vislumbra el fin de la pandemia, aparentemente incluso sin vacunación”. Pero las declaraciones consultadas al respecto por VerificaRTVE, aunque optimistas ante el fin de la enfermedad, siguen apelando a la necesidad de proseguir con las campañas nacionales de vacunación para conseguirlo.

Uno de los mensajes detectados, con más de 70.000 visualizaciones, enlaza a una noticia con declaraciones del actual director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, recogidas por la versión alemana de RT, la antigua Russia Today: “Seguirá habiendo un virus, pero no creo que las restricciones sean necesarias”. El bulo también está recogido en español en portales web que se presentan como sitios de “noticias alternativas”.

Las palabras originales de Kluge se produjeron durante una entrevista en inglés para la televisión estatal danesa, DR, y fueron: “Nadie puede predecir el curso de la pandemia, pero como supuesto de trabajo yo diría que al principio de 2022 habremos acabado con la pandemia. El virus todavía seguirá ahí, pero no creo que haya necesidad de intervenciones disruptivas, así que me gustaría lanzar un mensaje de optimismo” (minuto 28:03). Las declaraciones tuvieron repercusión y se recogieron, tradujeron y amplificaron en medios como los alemanes Tagesschau o Muncher Merkur.

En esa misma entrevista, el representante de la OMS añadió que las campañas de vacunación y la realización de tests seguían siendo importantes, así como que “la velocidad es nuestra mejor aliada hasta el momento”, ya que “va a salvar vidas, a proteger la economía, y a disminuir las mutaciones” de la COVID-19 (minuto 13:37). Son ideas que la OMS resaltaba también en un tuit del 22 de febrero que puedes consultar más abajo. En una declaración oficial en enero, Kluge ya avanzaba que “las vacunas ofrecen una esperanza notable”.

“On @DR1TV’s 21 Søndag @hans_kluge stressed:



��Speed is key to vaccinate, save lives, protect economies & decrease #COVID19 mutations

��Testing remains important

��#COVID19 will affect our lives in 2021 but we now have more control



�� https://t.co/anwwoqk5VX (11:48 & 23:52) pic.twitter.com/E9BJETuqUd“