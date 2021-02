Es el ciclo de la vida de la pandemia. Ante la caída de la incidencia, las comunidades relajan las restricciones. Galicia, Navarra y Aragón han flexibilizado desde el viernes sus medidas frente a la COVID-19. La próxima semana se aligeran otras en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, y está previsto que también en Andalucía.

Así lleva siendo desde que acabó el confinamiento. La gran ola de la pandemia en el mundo se ha subdividido en olas en los países a medida que se abría o cerraba el grifo de las prohibiciones. La sucesión de cierre-apertura-cierre hasta lograr la inmunización con la vacuna hace que la lucha contra el coronavirus parezca el mito de Sísifo. O el día de la marmota.

Ahora empieza un nuevo episodio y hay expertos que ya han hecho ‘spoiler’: con una reapertura a destiempo y la nueva variante británica, más contagiosa, haciéndose predominante, vendrá una cuarta ola. Metáforas aparte, ojo a los datos.

“En esta otra versión se ve mejor. En el cuadrante bueno pero peor que a sus vecinos escandinavos (DK y FI están más arriba a la derecha aunque no tanto como Noruega). pic.twitter.com/cJCnXAwIgb “

Y el semáforo de Sanidad ni siquiera parece tomarse muy en serio a sí mismo. A pesar de contar con los indicadores desde octubre, no se ofreció la información de todos ellos hasta diciembre. Y además de ir con retraso, el nivel de alerta resultante de los indicadores clave se matiza de forma nada transparente con otra colección de 14 “indicadores complementarios”, cuyo peso relativo en la evaluación final del riesgo no se conoce.

A pesar de que el director del CCAES, Fernando Simón, lo enseña una vez a la semana, no ha servido para establecer medidas comunes y previsibles . En la práctica, cada comunidad maneja sus indicadores y ponderaciones.

No hay que perder de vista un dato: aunque la incidencia siga bajando -y lleva un mes descendiendo-, el alivio llega mucho más tarde a los hospitales . La ocupación de las unidades de pacientes críticos aún tardará en salir de los niveles de mayor riesgo. Fernando Simón advirtió esta semana de que si la transmisión volviese a crecer, con la actual ocupación de las UCI, "el sistema sanitario no tiene capacidad de reacción".

El gráfico anterior muestra que entre el final de la segunda ola y el momento actual no hay mucha diferencia. El nivel de riesgo actual es alto o extremo en todas las comunidades. Lo peor es que para seguir en un punto similar se han acumulado cientos de fallecidos, el agotamiento del personal sanitario y un sufrimiento incontable en los últimos dos meses.

Presumía la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de que en España ya hay más dosis administradas que contagios acumulados desde que empezó la pandemia. Dosis no equivalen a personas inmunizadas, pero son 1,2 millones los que ya están inmunizadas gracias a la vacuna y el 5 % los que han recibido al menos una inyección . Y el número aumenta cada día, aunque sea poco a poco.

Nos puede parecer que la vacunación avanza muy lentamente, pero lo cierto es que se ha convertido en la mejor noticia del día a día de la pandemia. Contamos con tres vacunas diferentes y van a llegar más , desarrolladas en tiempo récord, que no solo son eficaces para evitar enfermar, sino que también podrían servir para reducir el riesgo de contagios . Para recordarnos el "lujo" de disponer de ellas, este tuit del investigador y profesor universitario de Farmacia Gorka Orive.

Posdata. Siempre hay ciencia para todos los argumentarios

En la incertidumbre de una pandemia como la del coronavirus, no es tan difícil encontrar argumentos científicos (de los bulos no hablamos) que apoyan diferentes posiciones.

Para llamar a la prudencia y a no trivializar los contagios de COVID en esta o en cualquier ola venidera, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos recuerda que uno de cada diez infectados con coronavirus lo sufre de manera persistente, y tiene síntomas 12 semanas después.

Para los que están deseando irse de vacaciones, en Semana Santa o cuando sea, una investigación publicada en la revista Journal of the Royal Society Interface apunta a que mantener la distancia social y cerrar la actividad no esencial es más efectivo que limitar la movilidad y prohibir los viajes, al menos una vez superadas las primeras fases de la pandemia y la enfermedad ya se ha propagado.

Es decir, que no estaría mal que pudiéramos viajar si se garantiza un trayecto seguro y si renunciamos a aglomerarnos en espacios reducidos con otras personas. Lo de mantener la responsabilidad individual cuando no hay restricciones ya es otra cuestión. O más bien es la de siempre.