Aguado apoya que el Gobierno decrete el estado de alarma

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, se ha mostrado a favor de que el Gobierno central decrete este domingo un nuevo estado de alarma y, si no lo hiciera, ha dicho que planteará a Isabel Díaz Ayuso que lo solicite, al tiempo que ha admitido que Ciudadanos no supo de las nuevas medidas anticovid preparadas por el Gobierno regional hasta el momento en el que se anunciaron en rueda de prensa este viernes.

Ninguna comunidad del PP hasta ahora ha solicitado el estado de alarma, de forma que el Gobierno cuenta con las peticiones de Euskadi, Asturias, Extremadura, Navarra, Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha, Cantabria y la Comunidad Valenciana, junto con Melilla, además del apoyo de Ciudadanos, lo que le garantizaría una eventual prórroga en el Congreso por otros 15 días.

En declaraciones a La Sexta, el portavoz del Gobierno regional ha explicado que si finalmente no se aprueba este domingo el estado de alarma en el Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “yo formalmente lo trasladaré al Consejo de Gobierno del próximo miércoles para que la Comunidad de Madrid lo solicite, si es que cuento con el respaldo del resto de los compañeros”.

“Es mi obligación hacer lo que considero y lo que Ciudadanos lleva meses defendiendo que es que hay que adoptar medidas y hacerlo desde un prisma nacional. No podemos seguir con estos recelos a herramientas jurídicas (estado de alarma) que tienen plena validez y que son urgentes aplicar”, ha remarcado.

Niega la existencia de una mala relación con Ayuso

Aguado ha negado la existencia de una mala relación con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con que habla “prácticamente a diario”, pero -ha matizado “somos dos partidos distintos” dentro de un mismo Gobierno que no siempre coinciden en sus posturas pero que sí trabajan “por un objetivo común”, y ha advertido que hay muchos que desean una ruptura del Gobierno de coalición pero “se van a quedar con las ganas”.

Respecto a que su socio “‘popular” no le informara de las medidas de restricción de actividad que han entrado este sábado en vigor hasta la misma rueda de prensa del viernes, ha dicho no atribuirlo “a una mala intención de nadie. Simplemente a veces la comunicación se adelanta incluso a las comunicaciones internas entre socios. "Falló la comunicación entre socios y no debería haberse producido. Muchas veces los equipos de comunicación tratan de adelantarse, incluso adelantar ruedas de prensa y eso no puede ser", ha insistido.

En cuanto a si comparte las restricciones adoptadas o, por contra, es partidario de una mayor contundencia, el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional ha dicho no compartir el umbral de incidencia acumulada de 500 por 100.000 habitantes (para la adopción de medidas) que ha decidido la Consejería madrileña de Sanidad.