Los sueldos están subiendo en España y, en algunos casos, lo hacen por encima de la inflación, con lo que están recuperando parte del poder adquisitivo perdido en los años de la crisis. Así lo ponen de manifiesto la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE y la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, publicadas recientemente, a las que hay que sumar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, vigente desde el 1 de enero.

Según la estadística del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el año ha comenzado con un incremento medio pactado en convenio superior al 2%, el más alto de los últimos ocho años. En febrero, en concreto, la subida fue del 2,23% -dato que sale una vez analizados más de 2.000 convenios firmados que afectan a 6,2 millones de empleados-, más del doble que el IPC interanual, que ese mes se situó en el 1,1%.

"A partir del año 2016 los salarios se están recuperando; la capacidad adquisitiva lo está haciendo desde el año 2017 y, sobre todo, en 2018. Además se está normalizando la subida salarial en su relación con la productividad, que a veces la supera", afirma Luis Joaquín Garrido Medina, catedrático de Sociología y director del Departamento de Estructura Social de la UNED, a RTVE.es.

Sin embargo, el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona Raúl Ramos avisa de que "cada vez hay un mayor número de trabajadores que no están cubiertos por un convenio, que se quedan fuera de estas subidas".

La encuesta del INE, por su parte, revela un aumento del coste salarial entre octubre y diciembre de 2018 del 0,9%, su ritmo más elevado de los últimos tres años, solo superado por el del trimestre anterior.

"¿Esto nos indica un cierto cambio de tendencia? Da la sensación de que los salarios se empiezan a recuperar a un ritmo parejo a la inflación, aunque no se está recuperando todo el poder adquisitivo perdido", asegura Ramos.

Diferencias entre sectores y entre comunidades autónomas

La cautela del profesor Ramos se fundamenta en la disparidad de los resultados de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, que refleja que el coste salarial crece más en servicios que en industria, donde baja. Los datos, señala, reflejan los efectos de estacionalidad -de hecho, corregida la estacionalidad no ha crecido el coste- y de la mano de obra.

"No parece extraño que en sectores como el comercio pueda haber dificultades para contratar y que haya que pagar salarios mayores", señala el economista, que apunta también a las diferencias entre comunidades autónomas, "con subidas del 3% en el País Vasco y regiones donde ha bajado".

La estadística del INE, según el catedrático Garrido Medina, refleja también "la recuperación acelerada del empleo público", que aumentó en 130.000 personas el año pasado -el doble que el mejor año de la última década- y que compensa la ralentización del empleo privado. Además, señala el profesor, estos trabajadores "tienen salarios más elevados al principio" que en el sector privado, lo que influye en estos datos.

“Las empresas pueden y debe subir los salarios“

En cualquier caso, según Raúl Ramos, "las empresas pueden y debe subir los salarios. Es un tema de responsabilidad social, de redistribución". Por eso considera que "parece acertado que suban salarios como mínimo al mismo nivel que la inflación, al menos como suben los precios".

Esta redistribución, defiende Ramos, no solo implica subir sueldos a los que están ya trabajando, sino que se les den mejores condiciones a los que acceden al mercado de trabajo ahora, no solo a los jóvenes, también a los que fueron despedidos. Y recuerda que hay gente con uno o dos empleos que no pueden llegar a final de mes.