El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado desde Bruselas que el Gobierno "está trabajando en un procedimiento para fijar un precio alternativo al de la subasta eléctrica" celebrada este jueves, invalidada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y que ya ha sido anulada de forma oficial por el secretario de Estado de Energía, tal y como establece la ley.

Esto último, según ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, es lo que garantiza que no se vaya a producir la subida en el recibo de la luz el 1 de enero que se hubiera derivado de la subasta.

Este punto ya había sido reiterado por el jefe del Ejecutivo, para quien la subida resultante de esa puja fue "exagerada y no estaba en absoluto justificada", por lo que no va a trasladarse al recibo que pagan los consumidores, algo que avanzó en RNE el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria.

Según ha explicado Sáenz de Santamaría, la resolución del secretario de Estado de Industria, Álvaro Nadal, certifica que "el precio de la subasta no puede ser aplicado para calcular" la tarifa del próximo trimestre. Sin embargo, las órdenes ministeriales de 2009 y 2010 de funcionamiento de la subasta "no resuelven cómo fijar el precio en todos los supuestos en los que la subasta ha sido declarada no válida".

02.01 min El Gobierno implantará desde enero un nuevo mecanismo "objetivo y transparente" de precios de luz

Por este motivo "el Gobierno y especialmente el Ministerio de Industria trabajan en establecer un procedimiento que permita la determinación del precio de la energía conforme a criterios objetivos y transparentes de mercado, y que sea de aplicación el 1 de enero de 2014", según ha explicado la portavoz del Gobierno, en línea con lo declarado por Soria en Radio Nacional, donde se preguntaba: "Si ya ha pasado una vez, ¿quién nos dice ahora que no ocurrir en próximas subastas?".

00.50 min Sindicatos y asociaciones de consumidores piden que se modifique el sistema para fijar los precios de la electricidad

Circunstancias "atípicas" halladas por la CNMC Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno ha indicado que el informe en el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia anunció que no valida la subasta señala que encuentra "circunstancias atípicas" relacionadas con aspectos como "los precios, el volumen subastado y el número de rondas celebradas". “Afectan al precio, volumen subastado y número de rondas“ Las "enormes" variaciones en los días anteriores en el precio del 'pool', ha recordado Sáenz de Santamaría, ya estaban siendo investigadas "de oficio" por la CNMC, algo que el propio regulador había recordado a primera hora. La portavoz del Gobierno también ha explicado que la subida del recibo del 11% hubiera afectado a un total de 16,2 millones de consumidores, de los que 14,6 millones son hogares y el resto, empresas, fundamentalmente. Ese mismo número de consumidores son los que verán cómo sube su recibo por el nuevo precio que determine el Ejecutivo.