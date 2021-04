Gota a gota hasta estallar por completo. Así ha evolucionado el escándalo de los pinchazos telefónicos portagonizados por los medios del magnate Rupert Murdoch.

Desde que se conociera esta práctica ilegal, a finales del año 2005 y tras un aparente parón, han ido trascendiendo, prácticamente a diario, datos sobre un escándalo que ha puesto en jaque no solo al mundo mediático de Murdoch, sino a buena parte de la sociedad británica.

Este martes, tanto los Murdoch como Rebekah Brooks, deberán comparecer ante el Parlamento británico para dar explicaciones sobre este escándalo. La cita será a partir de las 15.30 horas.

Estas son las preguntas clave del polémico caso.

¿Qué medios están implicados? El "protagonista" ha sido desde el principio el ya cerrado News of the World, edición dominical del tabloide de gran tirada en Reino Unido The Sun. Ambos pertenecen a News International, la filial británica de News Corporation. De momento, este medio ha sido el gran perjudicado ya que, tras la polémica, ha cerrardo tras 168 años de existencia. News Corporation es el conglomerado mediático del magnate de la prensa Rupert Murdoch que en la actualidad posee un imperio expandido por Europa, Asia, Estados Unidos y Australia, su país natal. Por eso, junto a los medios británicos que han despertado la polémica están también en el ojo del huracán los que posee en EE.UU., como The New York Post, al haber abierto el FBI una investigación sobre posibles escuchas a víctimas del 11S.

¿Cuándo empieza el escándalo? Las alertas sobre prácticas ilegales nacen en noviembre del 2005, cuando se publica una lesión en la rodilla del príncipe Guillermo que solo conocía su círculo más íntimo. A esto se le suma que, meses más tarde, el tabloide británico publica la transcripción de un mensaje de voz de su hermano, el príncipe Enrique. Tras estos hechos, se abre una investigación en la que Clive Goodman, periodista de News of the World especializado en la Casa Real, admite haber llevado a cabo estas escuchas con la ayuda del investigador privado, Glenn Mulcaire. Ambos son condenados a meses de cárcel (cuatro y seis respectivamente) por estos hechos en el año 2007. Ese mismo 2007, el por entonces director del medio, Andy Coulson, presenta su dimisión. Más tarde será contratado por el primer ministro británico como jefe de prensa, algo que le costará más de un reproche y especulación más tarde. Pese a parecer que el caso está cerrado, varios artistas comienzan a denunciar ser víctimas de estas prácticas por el medio de Murdoch. Los casos más sonados, en ese momento, han sido los de los actores y expareja Sienna Miller y Jude Law, quienes no han dudado en llevar a los tribunales el caso. Miller ha logrado, además de un reconcimiento público de haber sido víctima de los "pinchazos", una indemnización que asciende a los 115.000 euros.

¿Cómo se llega a la situación actual? Pese a que los casos anteriores han copado miles de portadas de los medios, principalmente británicos, el gran detonante llega este año 2011, en el mes de julio. Es entonces cuando se conoce que las prácticas de News of the World fueron más allá de lo que muchos imaginaban. Los familiares de Milly Dowler, una niña de trece años asesinada en el año 2002, también fueron "pinchados". Ante los ojos de un país consternado, desde ese 5 de julio no dejan de conocerse más y más víctimas. Desde exprimeros ministros británicos, algunos ya conocidos como Tony Blair o Gordon Brown, hasta más miembros de la realeza británica como Isabel II, familias de soldados británicos fallecidos en los conflictos de Irak o Afganistán, familiares de los atentados del 7 de julio, más nombres de artistas y, por si fuera poco, también víctimas de los atentados del 11S. Así hasta cerca de 4.000 nombres.

¿Quiénes se han visto "salpicados"? Antes de que saltase el "gran" escándalo, la atención vuelve a centrase en el jefe de prensa de Cameron, Coulson, quien en enero de 2011 presenta su dimisión. Es la primera de las "víctimas" que se va a cobrar esta polémica. La siguiente, ya en 2011, es la de la mano derecha de Murdoch, Rebekah Brooks, directora de News of the World entre 2000 y 2003 -momento de los "pinchazos"-, y directora de The Sun entre 2003 y 2009. Ese año asciende a consejera delegadada de News Internacional, cargo que finalmente abandona el pasado15 de julio para "defender bien su caso", como ella misma justifica. Dos días más tarde, es detenida y puesta en libertad tras un interrogatorio de 12 horas. El mismo día de la detención de Brooks, el comisario jefe de Scotland Yard, Paul Stephenson, anuncia su dimisión después de que haya sido relacionado con un detenido por el caso de las escuchas ilegales y sobornos del tabloide News of the World. A ellos se suma el presidente de Dow Jones, Les Hinton, que también presenta su dimisión de ese cargo después de haber sido blanco de las críticas por el escándalo de las escuchas telefónicas de News Corporation. Por último, el subcomisario jefe de la Policía Metropolitana de Londres, John Yates, también dimite.

¿Quiénes han sido detenidos? Los primeros detenidos fueron, el pasado mes de abril, el redactor jefe del periódico, Neville Thurlbeck, y uno de los principales periodistas, James Weatherup. Junto a ellos, fue detendio Ian Edmondson, un exeditor del dominical que había sido expulsado de News of the World por mala conducta. Tanto Thurlbeck como Edmondosn han sido puestos en libertad bajo fianza por haberse presentado voluntariamente aunque deberán comparecer en el mes de septiembre de nuevo. Tras la publicación del caso de Milly Dowler, Coulson también es detenido en el marco de la investigación. Esa misma semana también detienen a uno de los que era, en News of the World, su hombre "fuerte", Neil Wallis, exsubdirector que además había trabajado como asesor para altos cargos de Scotland Yard, la Policía metropolitana de Londres, en la época en la que este cuerpo decidió no investigar el escándalo. A ellos hay que sumarle la detención de Brooks que junto a Rupert y James Murdoch deberá comparecer en el Parlamento para explicar los hechos.