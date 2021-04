Atenas se moviliza y se indigna. Miles de personas protestan en las calles de la capital de Grecia, y en otras ciudades como Salónica, durante la primera jornada de huelga general de 48 horas convocada por los sindicatos para protestar contra el nuevo plan de ajustes acordado por el Gobierno griego, el FMI y la UE y que ha paralizado el país.

La violencia se desató en la parte inferior de la plaza Sintagma tras el fin de las manifestaciones multitudinarias convocadas para este martes por los sindicatos mayoritarios, en la primera jornada de la huelga general de 48 horas que ha paralizado el país para rechazar las duras medidas de ajuste, con subidas de impuestos y recortes sociales.

La prensa griega calcula que unas 20.000 personas han participado en las protestas, cifra sustancialmente inferior a la de alrededor de 50.000 manifestantes en las marchas de la anterior huelga general.

Indignados en la plaza Sintagma

La policía ha cifrado en unos 10.000 los participantes en la manifestación convocada por el centro de trabajadores comunistas PAME. Según el sindicalista Yorgos Gabrilis, del GSEE, hacia el mediodía se habían concentrado unas 15.000 personas en la plaza central Syntgama ante el Parlamento en Atenas.

Una de ellas, el jubilado Yiannis, de 63 años, entrevistado por Efe, cuenta que ha llegado hasta aquí "para apoyar a los jóvenes". "No podemos continuar viviendo con esta crisis económica. También las clases altas deben contribuir. Hasta ahora los ricos no han dado nada de su riqueza", dice. "La sociedad griega es una sociedad trastornada, confundida, sin orientación, sin sueños y sin objetivos", asegura Yiannis, quien se encuentra acompañado por uno de sus nietos.

Eleana Georgulli, un joven actriz de 24 años de edad, reconoce tener miedo por su futuro. "Los jóvenes estamos furiosos e indignados. Y no sabemos si tenemos futuro. No sabemos si nos vamos a poder casar y tener hijos", dice. Su amiga Despina Aslanoglou, de 25 años, una estudiante de dietética, coincide en que su futuro "no sólo es incierto" sino que está marcado por lo que califica de "gran pesimismo".

"La ira del pueblo se alza y aumentan en las plazas los que son llamados a pagar más mientras que aquellos que robaban la riqueza nacional no pagan impuestos y beben la sangre de los engañados", ha asegurado Yanis Panagópulos, presidente del GSEE, ante los manifestantes. "Las medidas son injustas y no tendrán efecto", ha agregado.

Según la secretaria general del Partido Comunista griego, Aleka Papariga, "ya se ha decidido la quita controlada del país" y "pasaran 50 años hasta que el pueblo vuelva a levantar cabeza".