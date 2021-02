Las entidades financieras españolas que encuentren dificultades para captar capital en los mercados y necesiten ayudas públicas para reforzar su solvencia, sólo podrán recibir esos fondos públicos si tienen forma de bancos. De esta manera, el Ejecutivo estaría forzando a las cajas de ahorro que consideren que pueden tener problemas de solvencia a transformarse en bancos.

Así lo ha explicado este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, en una rueda de prensa convocada por sorpresa.

A partir del próximo otoño, el Gobierno exigirá a todos los bancos y cajas españoles que al menos un 8% de sus recursos sea capital de máxima calidad, también llamado core capital o capital básico, que en la actualidad incluye acciones ordinarias, reservas, beneficios sin distribuir y participaciones preferentes.

Ese capital básico de una entidad se puede incrementar de dos maneras: a través de una ampliación de capital o mediante la emisión de acciones o participaciones preferentes.

Salgado ha admitido que "en últimos meses, la dureza de la crisis de deuda en Europa y la crisis de Irlanda han generado desconfianza en el sector", lo que desencadena "un círculo perverso" que acaba dañando a los activos reales de las entidades.

"Para poder restaurar esa confianza, eliminando cualquier duda que pudiera haber en mercado, hemos decidido reforzar la solvencia del sector y, especialmente, de las cajas", ha explicado.

Se exigirá mayor solvencia a algunas entidades

El ratio de solvencia exigido será aún mayor -aún no se ha definido- en el caso de aquellas entidades que "no cotizan, que no tienen participación significativa de capital privado y que presentan, además, una dependencia de los mercados de financiación mayorista superior al 20%". Dentro de esa definición encajan gran parte de las cajas de ahorro.

De esta forma, el Ejecutivo español adelanta a este año la exigencia que las nuevas normas internacionales aprobadas para regular el sector bancario mundial (el bautizado como Basilea III) fijan para 2013.

A día de hoy, según ha destacado Elena Salgado, "la solvencia del sistema financiero español es notable, ya que cuenta con un 8,5% como media de capital básico". En los test de estrés realizados a la banca europea el pasado verano, el mínimo de solvencia exigido a las 91 entidades sometidas a examen fue del 6%.

A partir de este año, en España se exigirá que sea de un 8% y las entidades que no cumplan ese requisito, "deberán acudir al mercado para cubrirlo", ha advertido la vicepresidenta.

"El objetivo es que la captación de capital se haga en el mercado, para eso hemos hecho la nueva regulación de la captación para cajas, que podrán desarrollar ese plan de capitalización bajo cualquiera de las fórmulas previstas en esa ley de cajas", ha explicado Salgado.

Al comienzo del otoño, el Banco de España analizará los planes de recapitalización presentados por las entidades que necesiten aumentar su solvencia y estimará cuáles de ellas no van a poder cumplirlos.