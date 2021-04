El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, considera inapropiada la emisión de eurobonos porque cada gobierno debe ser responsable de sus finanzas.

En un encuentro con la prensa, Trichet ha dicho que el consejo de gobierno de la entidad monetaria había dicho en el pasado que "no es necesariamente apropiado la emisión de eurobonos" porque los gobiernos que han sido responsables en sus finanzas no deben pagar por los problemas de los que no lo han sido.

"El consejo de gobierno no tiene una nueva posición respecto al eurobono", asegura Trichet, que no se ha pronunciado concretamente sobre la reciente propuesta del presidente del Eurogrupo (ministros de Finanzas de la zona del euro), Jean-Claude Juncker. Una posibilidad que Alemania y Francia rechazan.