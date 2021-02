El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha descartado que la economía española vuelva a sufrir nuevas fases de recesión, lo que en su opinión contribuirá a dar a los mercados más confianza en España.

Así lo ha manifestado en una entrevista en la cadena estadounidense NBC que se grabó durante su reciente viaje a Estados Unidos, y que ha sido emitida por Intereconomía Bussines.

Zapatero señala que las medidas de diverso tipo que se han tomado no van a ser cambiadas porque están destinadas a lograr objetivos que el Gobierno considera "esenciales", como la reducción del déficit al 6% el año próximo y al 3% en el 2013, y añade que "en este sentido nuestros planes se están cumpliendo".

"Sabíamos -apunta- que los bancos eran sólidos porque hemos tenido una regulación y supervisión muy exigente, pero los mercados no lo sabían".

Atraer la inversión

Sobre las reformas emprendidas en el terreno laboral, del sistema financiero y las destinadas a mejorar la competitividad de la economía española, indica que están destinadas a que España sea un país atractivo para la inversión: "Se lo he explicado a inversores de EEUU, con los que me he reunido", ha dicho.

Aclara que estas medidas, así como las de ahorro, no van a cambiar, aunque ahora haya un pequeño margen para invertir algo más en infraestructuras.

Zapatero insiste en que España tiene un "gran potencial" en sectores que "van a marcar el futuro" de la economía, como son las energías renovables, las telecomunicaciones y el sector bancario.

El presidente del Gobierno ha explicado en la cadena estadounidense que hay que ampliar y reforzar los sectores que han demostrado ser competitivos para que sustituyan el peso del sector inmobiliario, que construyó en diez años lo que se debería haber hecho en 20.