El sindicato CCOO de Madrid estudia presentar un recurso contra los servicios mínimos de la huelga del metro que incluya una denuncia por prevaricación contra la presidenta Esperanza Aguirre y su consejero de Transportes, como responsables de haber dictado unos "servicios mínimos ilegales a sabiendas de que lo son".

Así lo ha anunciado su secretario general, Javier López, que ha advertido de que, "algunos se han visto sentados en el banquillo por menos, acusados también de prevaricación".

López ha argumentado que las autoridades regionales que han dictado unos servicios mínimos del 50% lo han hecho con "mala fe" y "a sabiendas de que son ilegales", ya que esos mismos servicios han sido anulados "de forma reiterada" en ocasiones anteriores por los tribunales.

"Estamos estudiando presentar un recurso del más alto nivel, planteando claramente que no se pueden establecer servicios mínimos sabiendo que te han declarado reiteradamente ilegales esos mismos servicios. Cuando una Administración actúa de mala fe a sabiendas de que lo que está haciendo no es legal, porque se le ha dicho muchas veces por los tribunales que no es legal, puede ser presunta prevaricación", ha afirmado.