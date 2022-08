Patronal y sindicatos evidencian sus desacuerdos pero se muestran dispuestos al diálogo en TVE

Reproches mutuos, pero también propuestas. Patronal y sindicatos, reunidos en el programa Tengo una pregunta para usted ante las preguntas de un centenar de ciudadanos, han evidenciado sus desacuerdos sobre las recetas para salir de la crisis, aunque también se han mostrado dispuestos a recuperar el diálogo social, con varias llamadas a volver a las conversaciones.

"Si las organizaciones empresariales dan un paso al frente y se sientan a negociar con nosotros un acuerdo a tres años, seguro que habremos iniciado un camino distinto y tendremos resultados", ha señalado el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo.

"Esta crisis la estamos pagando los trabajadores y los empresarios. No hay que buscar culpables; haría falta un acuerdo en el que estuviéramos todos", admitía el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. "Esta sociedad tiene mucho empuje, lo mejor que tiene España es su gente", ha apostillado con optimismo el secretario general de UGT, Cándido Méndez.

Desacuerdos

En cualquier caso, los representantes de trabajadores y empresarios no han ocultado sus diferencias. "Las propuestas de las organizaciones empresariales no se correspondían a las necesidades del país y no iban a servir para generar empleo", ha comentado Toxo recordando el fracaso de las negociaciones en la mesa social del pasado verano.

Pero Díaz Ferrán ha vuelto a insistir en la necesidad de realizar reformas estructurales, especialmente una reforma laboral "bastante amplia", con un nuevo contrato que convierta los empleos temporales en indefinidos con una indemnización de 20 días por año trabajado. "Nunca hemos propuesto a abaratar el despido, ni el despido libre", ha recalcado.

Los sindicatos, en cambio, han subrayado la necesidad de mantener la protección social, así como en que sean las empresas quienes soporten el ajuste. "No podemos moderar los salarios si no hay un compromiso de las empresas para moderar los beneficios", ha advertido Toxo. "Parte de las diferencias con los empresarios se deben a que creen que las cosas pueden seguir como estaban. Hay un problema de cultura empresarial", ha comentado en varias ocasiones Méndez.