Toxo pide una reforma fiscal profunda porque el Estado necesita recursos

El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado que "hay que subir impuestos" porque las políticas sociales no se pueden "pagar sin recursos".



Entrevistado en Radio Nacional, Toxo ha apuntado que si no se amplía la base fiscal "el 2010 será peor". En su opinión, "hay que cambiar el conjunto de la estructura fiscal del país".



El líder sindical ha matizado que "esto no va de gravar más a los ricos, que también, sino de renovar la estructura fiscal".



Toxo señala que subir el tipo máximo del IRPF del 43 al 44% sólo supondría unos ingresos adicionales para las arcas del estado de 3.500 millones mientras que según sus cálculos se necesitan 30.000 millones para impulsar la recuperación económica.



A su juicio, habría que reforzar la lucha contra el fraude fiscal y es "una gran oportunidad para resolver, en parte, la tributación de las rentas del capital". Recuerda que las Sicav, sociedades de inversión usadas por los grandes patrimonios, son "un instrumento legal pero insolidario que tributan a una media del 1%".



Comida en la Moncloa



De cara a la reunión convocada este viernes por el presidente del Gobierno con los agentes sociales, Toxo no está de acuerdo con el formato pero cree que "es importante volver a verse las caras".



Con respecto a la ruptura del diálogo social, opina que "desafortunadamente los empresarios no estuvieron a la altura de las circustancias" y que pusieron el interés propio "por encima del interés de la ciudadanía".



Toxo defiende que los sindicatos piden "para los demás" y sobre la ayuda de 420 euros a los parados que han agotado la prestación adelanta que no cree que "nadie del arco parlamentario se atreva a votar en contra".



Acerca del estancamiento de la negociación colectiva, ha puesto de ejemplo a RTVE que "lleva sin renovar su convenio colectivo desde hace un año" y calcula que 4 millones de trabajadores están en la misma situación. Toxo indica que el desbloqueo de los convenios sería "la primera señal de que la CEOE muestra una voluntad de entendimiento".



El número uno de CC.OO. ha pedido al Banco de España que se preocupe más de la situación de las cajas de ahorro y "menos de hacer recomendaciones a los demás". Toxo cree que si no se usa el FROB para reestructuras a este tipo de entidades "vamos a tener un problema serio".