Los grupos parlamentarios consideranla ayuda de los 420 euros a pesar de que el Gobierno está dispuesto a ampliarla a los parados que hayan perdido la prestación o el subsidio desde el 1 de junio , y no desde el 1 de agosto que establece el decreto ley aprobado.El lunes, el, Celestino Corbacho, informó del cambio a los(UGT y CC.OO.), que consideran insuficiente la ayuda y reclaman que sea quienes hayan perdido la cobertura, fecha en la que coinciden con la mayoría de los grupos parlamentarios.Cuando el Gobierno anunció la prestación generó muchas críticas por dar sólo ayuda a los desempleados que habían perdido la cobertura a partir de agosto.Por su parte, elha asegurado quede los 420 euros pero sí a toda subida fiscal.El diputado deCarles Campuzano ha señalado que es necesario ampliar la medida para los parados que hayan perdido la prestación desde el 1 de enero, porque quienes llevan más tiempo sin recibir una prestación son quienes tienen más necesidad.Campuzano, que planteará que el real decreto se tramite como proyecto de ley, también abogó por abrir una discusión a fondo sobre la dispersión de instrumentos de protección social en las comunidades autónomas y su papel en esta materia.Desde el, Emilio Olabarría ha afiramdo que ladurante 6 meses es "manifiestamenteen términos cuantitativos", por lo que este grupo ha registrado una proposición no de ley para que se debata en un próximo pleno del Congreso.El diputado de, advirtió de que solo apoyará la ayuda si se tramita como proyecto de ley, para queen las cantidades y en los plazos.IU también plantea reconocer la prestacióncomo punto de partida porque, con ello, habría cobertura para el 85% de quienes hayan perdido la prestación, que podría ser complementada por las comunidades autónomas.Desde el, el portavoz de UPN, Carlos Salvador, ha expuesto su opinión sobre que la medida se tramite como proyecto de ley para que haya debate y se les permita mejorarlo, al tiempo que reclamó un Pacto de Estado ante la crisis.El diputado delFrancisco Jorquera se ha sumado a ampliar la fecha al 1 de enero y ha manifestado su rechazo a que la vigencia de la medida se supedite a que la tasa de paro supere el 17%, ya que eso no afecta las "condiciones particulares" a un parado de larga duración.La portavoz de Nafarroa Bai, Uxue Barcos, defendió igualmente el 1 de enero y precisó que este tipo de medidas "de cualquier forma" son insuficientes.El diputado deJosé Luis Perestelo se ha mostrado dispuesto a apoyar la ampliación a la ayuda, aunque no ha precisado hasta qué fecha y se ha mostrado partidario de tramitar el decreto como proyecto de ley.El vicesecretario de Comunicación del PP,, ha explicado que su partido no se opondrá a "ninguna medida que pueda beneficiar a las personas víctimas del desempleo" en referencia a la ayuda de 420 euros, pero se ha mostrado en contra de cualquier subida de impuestos.Pons ha criticado que el Gobierno haya tomado la decisión de regular la ayuda de 420 euros para las personas que hayan agotado la prestación por desempleo y el subsidio, "anunciarla a bombo y platillo" y, ante las críticas, "recurrir a los demás para que se lo resuelvan".En su opinión, el Ejecutivo debería haberseparlamentarios antes de llevar a cabo la iniciativa."Nos comportaremos con", señaló el político del PP, en alusión a la votación de esta ayuda en el Parlamento que, dijo, "aún se aplazará una semana más".