La Dirección de Ford ha afirmado que está estudiando "cómo acometer la reducción necesaria de personal de forma permanente" en su factoría en Almussafes (Valencia) dada la situación del mercado y la demanda esperada. Esta factoría fabricará en exclusiva para Europa y otros mercados el nuevo modelo C-Max, mientras que dejará de producir el Focus en 2011.



En una nota a los trabajadores de la planta, la Dirección asegura que las "condiciones deprimidas" de los mercados y las demandas futuras esperadas hacen prever que la factoría de Valencia "no vuelva a tres turnos completos de producción".



Durante la reunión de la comisión consultiva, la Dirección ha anunciado que este año habrá extinciones de contratos, según el portavoz de UGT, Gonzalo Pino.



Planes de producción



Según ha anunciado la compañía, la planta de Valencia fabricará en exclusiva el nuevo C-Max, que se lanzará en 2010, y perderá su parte de fabricación del Focus, cuyo nuevo modelo pasará en exclusiva a la factoría alemana de Saarlouis y se lanzará en 2011.



La planta de Almussafes continuará fabricando el Fiesta y acogerá un nuevo motor 2.0 Ecoboost, que se lanzará el próximo otoño.



Estos nuevos planes estratégicos orientados a ajustar la producción a las necesidades actuales de la industria, fueron comunicados este martes a la ministra de Economía, Elena Salgado, y al ministro de Industria, Miguel Sebastián, por el presidente de Ford Europa, John Fleming, en un contacto que se ha mantenido en secreto.



Las fuentes consultadas por Efe no se pronunciaron sobre el efecto que estas medidas tendrían en la plantilla de la planta de Almussafes, aunque UGT ha asegurado que la dirección ya le ha anunciado una reducción, sin cifra, que podría ser "alta".



Según fuentes de Ford citadas por Europa Press, la supresión del tercer turno "no tiene nada que ver" con los planes del C-Max y el Focus, sino que es una medida que se adoptó en mayo y que motivó lapresentación de un ERE temporal para un máximo de 1.100 trabajadores, que "nunca se llegó a aplicar en su totalidad" y que se ha visto reducido a un máximo de 294 trabajadores en la primera de las dos revisiones previstas por Trabajo.

Las citadas fuentes de la empresa han apuntado que aún "no se sabe cómo se va a aplicar la medida -de la supresión del tercer turno- ni a cuánta gente va a afectar", por lo que han rehusado señalar si podría implicar extinciones de contrato definitivas.

Los sindicatos lamentan el golpe



El portavoz del sindicato CCOO, Miquel Rosaleny, ha asegurado que los anuncios sobre la producción y el empleo suponen "un golpe industrial" y se ha mostrado preocupado por el futuro de la plantilla.



Rosaleny ha manifestado que su sindicato no aceptará ninguna extinción "traumática" de empleo en Ford, sobre todo teniendo en cuenta que esta multinacional recibe ayudas económicas "de todas las Administraciones".



La portavoz de la CGT, Francisca Cuesta, ha coincidido con CCOO al calificar de "inaceptable" la reducción de personal en la planta puesto que la compañía recibe "millonadas de euros".



Concretamente se ha referido a que el Gobierno central ha dado a Ford 82 millones de euros, la Unión Europea otros 52 millones para la planta de motores y la Generalitat ha concedido 6 millones de euros. Para Cuesta, estas ayudas deben suponer el mantenimiento del empleo.



La Generalitat ve garantizada la estabilidad



Por su parte, el vicepresidente económico y conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, ha afirmado que la producción del C-MAX, de un nuevo motor y el mantenimiento de la fabricación del Ford Fiesta "garantiza la estabilidad de la planta de Almussafes."



En un comunicado de la Generalitat se ha indicado que Gerardo Camps ha hecho hincapié en que esos planes supondrán una "aportación" para mantener y consolidar los puestos de trabajo de la factoría.