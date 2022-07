Corbacho garantiza que los pensionistas pueden estar seguros hasta 2025

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha insistido en que la Seguridad Social tendrá superávit este año y ha afirmado que los pensionistas pueden estar seguros, este año, en 2010 y hasta 2025.



Así ha respondido el ministro en el Pleno del Congreso a la pregunta del diputado popular Tomás Burgos sobre en qué datos se basa para descalificar las previsiones hechas por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre el futuro de la Seguridad Social.



Corbacho ha afirmado que respeta las informaciones que vengan de cualquier institución y máxime si vienen del Banco de España, pero que las previsiones de la Seguridad Social son de superávit para este ejercicio.



El ministro ha acusado al PP de crear alarmismo e incertidumbre y de "dar por amortizados cuatro millones de parados", cuando "todavía no hemos llegado" y que parece tener una "especie de inquietud y prisa" por llegar, para validar el principio "de cuanto peor mejor".



A su vez, el diputado popular ha acusado al ministro de haber irrumpido en los trabajos de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo como un "Torquemada de las pensiones" y de haberse enfrascado en una "polémica absurda".



Burgos ha recordado que Fernández Ordóñez fue invitado a la Comisión para exponer su opinión y que el ministro "ha exigido que se calle", algo que ha considerado "inaudito". En su opinión, el Gobierno está dando un "espectáculo" y ha llevado la intranquilidad a millones de españoles.



Ha acusado a Corbacho, entre otras cosas, de hablar de necesidad de rigor y de previsiones "creíbles" cuando ha dicho que la crisis se resolvería en dos meses, que no se alcanzaría la cifra de cuatro millones de parados o que en este trimestre se crearía empleo.



Reproches del ministro



Corbacho ha respondido que "los únicos que crean alarmismo e incertidumbre y que no se ajustan permanentemente a la realidad son ustedes", y ha criticado a Burgos por "dar por amortizados cuatro millones de parados".



También le ha reprochado no transmitir tranquilidad y seguridad a los ocho millones de pensionistas cuando, ha insistido, la Seguridad Social cerró 2008 con 14.000 millones de superávit y hay más de 18 millones de cotizantes.



Ha recordado que la previsión para este año es que la Seguridad Social tenga un 0,4% de superávit y ha subrayado que el fondo de reserva, con 58.000 millones, es el más alto de la historia. Además, ha explicado que a pesar de la crisis y la pérdida de 1,2 millones de cotizantes, el ratio es de 2,6 cotizantes por jubilado.



"Y eso hay que decirlo claro y alto, y a partir de aquí, en el Pacto de Toledo, hablemos de 2020, pero no hablemos de 2009 ni de 2010, porque los pensionistas pueden estar seguros en 2009, 2010 y hasta el 2025", ha concluido.



Sobre las pensiones también ha hablado en el Pleno el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha garantizado un "horizonte de tranquilidad" para los próximos 10 ó 15 años.