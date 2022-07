La dirección nacional del PP y el alcalde del municipio madrileño de Boadilla del Monte no se ponen de acuerdo. Por un lado, Rajoy, anuncia su dimisión en rueda de prensa desde Génova, pero en las puerta de la Audiencia Nacional, éste lo niega.



Además el regidor, Arturo Fernández Panero, afirma que sólo dejará su cargo al frente del Consistorio cuando esté imputado, si llega a estarlo en el marco de la operación Gürtel, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en varios municipios madrileños, Málaga, Cádiz y Valencia.



En contra de lo que señalan desde el PP de Madrid, Fernández Panero no ve razones para dimitir en este momento, puesto que "no está imputado", según han informaron fuentes municipales. "En el momento en que fuera imputado, dimitiría", añadieron estas fuentes.



"Por qué tengo que dimitir, si ni siquiera he sido citado como testigo o como imputado por el juez Garzón", ha explicado el alcalde en una declaración en el Consistorio.



"No me voy a convertir en cabeza de turco de nadie...No voy a poner el cargo a disposición de mi partido", ha señalado Panero, quien ha añadido que el anuncio realizado por el PP esta mañana sobre su dimisión "ha sido una sorpresa" para él.



Dos versiones sobre la dimisión



El alcalde de Boadilla del Monte, González Panero, negó este lunes haber presentado su dimisión tras verse implicado en la investigación judicial abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por una presunta trama de comisiones en adjudicaciones.



Casi al mismo tiempo, el presidente del PP, Mariano Rajoy, anunciaba en una comparecencia ante la prensa que el actual alcalde de Boadilla ha puesto su cargo a disposición del partido y "dejará de ser alcalde".



González Panero negó haber presentado su dimisión a la salida de la Audiencia Nacional, a la que acudió para pedir al juez Garzón que le cite a declarar. A su salida los periodistas preguntaron al regidor si había puesto su cargo a disposición del partido y si iba a dimitir, a lo que el alcalde ha contestado: -"No, no he puesto ninguno. Yo hablaré con el Partido Popular y les contaré lo que he hablado hoy aquí".



El edil de Boadilla se ha presentado voluntariamente en la Audiencia Nacional para dar su versión acerca de las informaciones que le vinculan al caso de la supuesta trama de corrupción en varias localidades españolas. González Panero fue recibido por Garzón en su despacho durante dos minutos y el magistrado le ha comunicado que, de momento, no tiene intención de llamarle a declarar y que todas las actuaciones están bajo secreto de sumario.



Fuentes del PP de Madrid han confirmado a rtve.es que esta mañana el alcalde de Boadilla se ha reunido con el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, al que le ha manifestado su intención de dimitir. Aseguran que no saben porqué el regidor ha cambiado su versión en declaraciones a los periodistas. "No sabemos porqué ha cruzado la acera y ha cambiado su versión", afirman.



Un portavoz de la dirección nacional del PP anunció que si el alcalde de Boadilla del Monte no dimite, será expulsado del partido.



Rajoy anunció también que el PP va a abrir una investigación interna para expulsar a cualquier afiliado que se vea implicado.



Relación con Correa



El alcalde aseguró que no se encuentra imputado en la investigación y aclaró que su ayuntamiento ha tenido relación puntual con tres de las empresas de Correa, así indicó que el consistorio facturó a Pasarena Viajes contratos por un importe de 5.500 euros, contrató servicios con ServiMadrid por valor de 2.000 euros y adjudicó a la empresa EasyConcept la oficina de atención al ciudadano con el voto favorable de la oposición.



"La documentación aportada por el ayuntamientos sobre estas adjudicaciones es totalmente transparente", añadió.



Además, González Panero aclaró que rompió su relación con Correa en 2004. "Desde ese año no tengo ningún trato", indicó en declaraciones a los periodistas a su llegada a la Audiencia Nacional. El alcalde añadió que conoció al empresario debido a las buenas relaciones que mantenía "con gente del partido" y dijo que su intención es ayudar a lo que se pueda y conseguir de esta forma que "todo quede claro". "No quiero seguir estando en portadas de periódicos en las que se dicen burradas sin relación alguna con la realidad", apostilló.



Varios ex altos cargos y funcionarios del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se han prestado a testificar ante la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde del municipio, Arturo González Panero, por presuntas prácticas corruptas en el Consistorio de la localidad. Denuncian que el regidor supuestamente amañó contratos, adjudicaciones e informes a favor de empresarios implicados en la supuesta trama de corrupción urbanística destapada en Boadilla y otros municipios.



Primeras declaraciones



El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comenzó este lunes a las 12.45 horas a tomar declaración al empresario Fernando Correa al que imputa delitos de cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude fiscal, informaron fuentes jurídicas.



Los otros dos detenidos que aún continúan bajo arresto Antoine Sánchez y Pablo Crespo aún esperan en las dependencias judiciales el inicio del interrogatorio. En cuanto a la esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez, y Felisa Jordán han quedado en libertad con cargos desde el pasado sábado, confirmaron fuentes jurídicas.



La toma de declaración correrá a cargo del magistrado y de las fiscales Anticorrupción, Myriam Segura y Concha Sabadell, encargadas de la investigación iniciada hace más de un año.