Autónomos y Cepyme denuncian el "cierre del grifo en seco" a la concesión de créditos

Autónomos y pequeños y medianos empresarios siguen teniendo muchas dificultades para acceder a los créditos. Precisamente, intentar restaurar la actividad crediticia es el objetivo de la reunión que han celebrado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el vicepresidente económico, Pedro Solbes, con los presidentes de bancos y cajas.



El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en declaraciones a RTVE.ES, ha denunciado que los bancos "han cerrado el grifo en seco" y exigen unas garantías "inasumibles" para ocho de cada diez autónomos, frente a lo que ocurría antes de la crisis "cuando los bancos daban hipotecas al 120%, derrochaban el crédito y no exigían avales".



Amor ha asegurado que ocho de cada diez autónomas tienen "problemas" para acceder a los créditos o, los que acceden, "se les da menos de lo que necesitan", con lo que el autónomo se encuentra "en una situación límite".



En este sentido, el presidente de ATA ha instado al Gobierno a "analizar si los bancos quieren asumir el riesgo de prestar dinero" porque, en caso contrario, deberá "buscar otros mecanismos" para que llegue ese dinero a autónomos, familias y pymes.



Amor ha coincidido con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, en que es necesario crear un "banco malo" público que comparta la morosidad con las entidades financieras "y pierdan el miedo a prestar dinero".



Falsas expectativas del ICO



El presidente de los autónomos también ha criticado las "falsas expectativas" creadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que hace 15 días se anunció que asumiría el coste de la moratoria del pago del 50% de los préstamos hipotecarios a desempleados y autónomos en dificultades y compartiría con los bancos el riesgo de morosidad que pueda haber en estas operaciones.



Según ATA, "se dijo que el ICO sería la salvación y se está produciendo un peregrinar de autónomos que vuelven con la cabeza gacha sin soluciones".



En este aspecto coincide el presidente de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme), Jesús Bárcenas, que ha dicho que para "decirnos que no igual que antes no hacía falta los dineros del ICO". Ha reiterado que esas ayudas del ICO fueron "para solucionar el hueco que las entidades financieras no cubren", pero eso no está ocurriendo y no llegan "ni a la sociedad ni al consumo".



Bárcenas, en Ontinyent (Valencia), ha declarado a Efe que existe "cierta descoordinación" entre las administraciones (central, autonómica, provincial y local) y las ayudas que éstas conceden "con buena voluntad" algunas veces "se solapan e incluso rozan y chocan".