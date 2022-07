¿En qué consiste la medida?

¿Qué cantidad se podrá aplazar?

¿Quiénes pueden acogerse a esta medida?

¿Cuándo entrará la medida en vigor?

¿Cuándo deberán las familias devolver el dinero aplazado?

¿Cuántas familias se beneficiarán?

Será un acuerdo "con dos patas". Las familias en paro que quierantendrán que negociar los términos de la moratoria con el banco. Las entidades finacieras, a su vez, llegarán a un acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).De esta forma,del pago del 50% de los préstamos hipotecarios que se va a conceder a desempleados y autónomos en dificultades, yque pueda haber en estas operaciones.La materialización de esta medida, aprobada este sábado por el Consejo de Ministros , se desarrollará por tanto mediante un, según explicó en la rueda de prensa posterior el, tras subrayar que la moratoria exigirá un acuerdo entre interesado y entidad, mediante un documento privadoEl, por su parte, deberá concertar unnecesaria para llevar a cabo las operaciones". De esta forma, este organismo deberá concertar los correspondientes convenios con las entidades en los que se determinarán lasde dichas operaciones.El vicepresidente económico del Gobierno y ministro de economía, Pedro Solbes,al avalar a quienes se acojan a la moratoria de las hipotecas ante la posibilidad de que se produzcan impagos.No obstante, Solbes se ha mostrado esperanzado en que dichos impagos no sean muy numerosos "porque afectan a un periodo limitado de tiempo y porqueSe facilitará una moratoria temporal parcial en el pago de las cuotas hipotecarias a los desempleados, a los autónomos con bajos ingresos y a quienes cobran pensión de viudedad.El 50% de la cuota mensual, con un máximo de 500 euros, durante 24 meses.Los titulares de una hipoteca sobre su vivienda habitual suscrita antes del 1 de septiembre de 2008, siempre que el importe inicial de esa hipoteca fuera inferior a los 170.000 euros, no se encuentre en situación de mora, es decir, no se haya retrasado ningún pago, y se cumplan alguna de estas condiciones:- Estar desempleado o pasar a estarlo antes del 1 de enero de 2010 y cobrar prestación por desempleo contributiva o no contributiva.- Ser trabajador autónomo que haya cesado su negocio o acredite ingresos anuales inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta a Efectos Públicos (IPREM), es decir, algo más de 18.900 euros.- Ser pensionista de viudedad.El 1 de enero de 2009.Las cantidades aplazadas (el otro 50% de la cuota) se compensarán a partir del 1 de enero de 2011 mediante su prorrateo entre las mensualidades que resten para la satisfacción d ela hipoteca, con el límite máximo de 10 años. En caso de que, finalmente, las familias no puedan satisfacer el resto de la cuota aplazada, el Estado garantizará estas cantidades a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).El Gobierno espera que 500.000 familias puedan acogerse a la moratoria de las hipotecas.El Gobierno también ayudará a soportar mejor el pago de la hipoteca con elde los beneficios fiscales del préstamo de vivienda.Así, para un, la retención en su nómina se reduciría de un 13,4% a un 11,4%, es decir, que su nómina se incrementaría enTambién, hasta cuatro, el plazo aque tienen quienes se han comprado unapara que vendan la anterior.Las personas que hayan adquirido una vivienda habitual en 2006, 2007 y 2008 y pensaran financiarla, en parte, con la venta de su vivienda habitual anterior, podrán acogerse a esta medida.El Gobierno también amplia el plazo de las cuenta ahorro vivienda de cuatro a seis años.