El presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, se defiende de las acusaciones vertidas contra el sector financiero y de paso manda un recado al Gobierno ya que, a su juicio, "las causas de la crisis se conocían antes" y las autoridades no han sabido actuar.



Martín ha realizado estas declaraciones en unas jornadas abiertas en el Congreso sobre 'La crisis de la economía global: alternativas y propuestas' que ha organizado el grupo parlamentario socialista.



En abril de 2008, la AEB presentó un informe con las causas y posibles consecuencias de la crisis financiera internacional y según Martín "no ha habido sorpresas". En su opinión, si no se han tomado medidas a tiempo no ha sido por desconocimiento sino porque el Gobierno "no ha sabido actuar".



Precisamente en 'Los Desayunos de TVE', el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha exigido que la banca asuma su "responsabilidad social" para que las empresas no cierren por falta de financiación.



Controversia sobre los activos tóxicos



El presidente de la banca sostiene que, al revés de lo que está pasando en otros países, en España "es la economía real la que está poniendo en riesgo al sistema financiero". Martín afirma que las entidades siguen captando ahorro del exterior para sostener el endeudamiento de la economía.



Una opinión muy diferente a la del presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, que ha señalado que el sistema bancario español "está cargado de activos en malas condiciones, ya que la mitad tiene que ver con un sector de la construcción residencial, que tiene que limpiarse".



Ontiveros se mostró partidario en el mismo foro de crear una especie de "inclusa" en la que aglutinar "activos antipáticos", lo que minutos antes el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, había denominado bad banks (bancos malos).



Estas visiones contrapuestas acerca de la banca y su papel en la crisis se producen horas antes de que los máximos responsables de las principales entidades financieras se reúnan en la Moncloa con el presidente del Gobierno.