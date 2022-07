Zapatero exigirá a los bancos que abran el grifo del crédito a las empresas y familias

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, va a pedir esta tarde el apoyo de los bancos con toda su "fuerza y convicción" para superar la crisis económica, al entender que éste no es un momento de "grandes beneficios", sino de respaldar el crédito y la financiación de las empresas y las familias.



Durante un mitin en Lugo con Emilio Pérez Touriño, Zapatero se ha referido brevemente a la reunión que esta tarde mantendrá en el Palacio de la Moncloa con los presidentes de las principales entidades financieras españolas para hablar sobre la evolución del crédito.



Zapatero ha recordado, en este contexto, que su Ejecutivo, como otros gobiernos del mundo, ha respaldado a los bancos para darles estabilidad, lo que ahora le da autoridad para exigirles a cambio su apoyo con "fuerza y convicción". Acerca de esta reunión, Cándido Méndez, se ha mostrado optimista pero ha apelado a la "responsabilidad social" de la banca a la hora de evitar el cierre de empresas por falta de financiación.



Desde el Gobierno han confirmado que al encuentro asistirán los presidentes de Santander, Emilio Botín; BBVA, Francisco González; Popular, Ángel Ron; La Caixa, Isidro Fainè; Caja Madrid, Miguel Blesa; y Bancaja, José Luis Olivas.



En la reunión estará también junto al presidente el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.



Colaboración de todos



Zapatero ha subrayado que "éste no es momento de grandes beneficios, sino de apoyar el crédito y la financiación de las empresas y las familias", convencido de que todos tienen que colaborar.



En una jornada sobre la crisis, celebrada en el Congreso, el presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, ha defendido el sistema financiero español y ha reprochado al Gobierno que "conociendo las causas" no actuara antes contra la crisis.



Consciente, además, de que el Gobierno de España es el que está "en primera línea" y el que tiene "la máxima responsabilidad y obligación" pero matiza que "todos podemos hacer algo. Y todos daremos una lección como país si tomamos las riendas" para apoyar a quienes tienen más dificultades y para fomentar una economía activa, fuerte e innovadora.



Será la tercera reunión que mantiene Zapatero con los representantes de la banca y tendrá lugar a las 17:00 horas en el Palacio de la Moncloa.