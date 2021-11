Méndez responsabiliza a los bancos de la destrucción de empleo por la restricción del crédito

El líder de UGT cree que los ciudadanos desconfían y no consumen

El secretario general de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, se muestra optimista ante la reunión que van a mantener esta tarde el presidente del Gobierno y los representantes de la banca ya que espera "una respuesta positiva" del encuentro.



En los Desayunos de TVE, Méndez ha recordado que las entidades financieras españolas han recibido 50.000 millones de euros en avales y que ahora tienen que utilizar esa liquidez para conceder créditos a las familias y a las empresas.



A su juicio la banca incurriría en "una responsabilidad seria" si continúa la destrucción de empleo y " se cierran empresas por falta de financiación" con lo que achaca "parte de la responsabilidad" del aumento del paro a la contracción del crédito.



El líder de UGT también considera que hay "desconfianza" entre los ciudadanos porque un segmento de la población que tiene trabajo y podría consumir desconfía ante los mensajes de instituciones como el Banco de España que apuntan al "abaratamiento del despido o a los recortes salariales" como soluciones "fracasadas" de la crisis.



Cambios legislativos



Además Méndez ha señalado que los sindicatos han planteado al Gobierno un cambio de la actual ley de concurso de acreedores que deja "a la luna de Valencia" a muchos trabajadores que han perdido su empleo, no cobran un sueldo, pero no están legalmente desempleados. Una situación que se produce porque se ha eliminado la jurisdicción laboral sobre la antigua suspensión de pagos.



Con respecto al abaratamiento del despido, propuesto por la patronal, el líder sindical ha indicado que es una medida que podría llevar "a aumentar el número de despidos" y ha explicado que el nivel de precariedad está relacionado con "un modelo productivo basado en la actividad de la construcción y los servicios turísticos".



Méndez ha avanzado que habrá movilizaciones sindicales antes de las elecciones al Parlamento Europeo para exigir una respuesta más efectiva de la Unión Europea ante la crisis económica y ha rechazado el proteccionismo porque "cada país no puede hacer la guerra por su cuenta".