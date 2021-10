El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado la "connivencia" del Ministerio de Interior en la supuesta trama de espionaje del Partido Popular en Madrid como ha denunciado el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, este jueves en Los Desayunos de TVERodríguez Zapatero ha afirmado que eny les ha pedido "que asuman responsabilidades y que que tomen decisiones desde la dirección del partido" en clara alusión a Mariano Rajoy.El presidente del Gobierno ha pedido también al principal partido de la oposicióny ha acusado a algunos de "intentar hacer chistes malos" cuando hacen política.Zapatero ha asegurado queal conocer, cada día, más detalles de esta supuesta trama de espionaje. Lo último, la insinuación de Pons de que algunos datos contenidos en los dossieres sobre los políticos supuestamente espiados no pueden obtenerse sin la ayuda del Ministerio del Interior.El Partido Popular ha hecho público un comunicado esta tarde en el que ha instado a la Justicia a que abra una investigación inmediata para depurar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, y ha prometido tambiénque haya.Ya por la mañana la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, había explicado que el presidente del PP,, ha dado instrucciones a los miembros del PP para que recabenque presuntamente ha realizado informes sobre el vicealcalde, Manuel Cobo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el ex consejero Alfredo Prada, según las informaciones de El País.De Cospedal ha insistido en varias ocasiones en que "hasta ahora son unos hechos que están publicados por medios de comunicación, pero no sabemos si son ciertos" y ha agregado que "en caso de que lo fueran serían gravísimos".Por su parte, la Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación tras las denuncias presentadas por un supuesto caso de seguimiento y espionaje a miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, y ha acordado citar a Francisco Mercado, periodista de "El País" autor de la información, como testigo.La Fiscalía ha decidido además oficiar a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior para que remita cuanta información tenga en relación a los seguimientos.El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha asegurado que estaría "encantado" en el supuesto de que la Fiscalía de Madrid le llame a declarar para colaborar en la investigación.