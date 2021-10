El consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior,al margen del control político y se ha referido a las informaciones que aseguran que él dirige este servicio secreto como unaEn su intervención en el primer Foro Informativo de la Asociación de Periodistas Madrid Sur que se ha celebrado en Getafe, Granados ha afirmado que la Comunidad de Madrid "desarrolla las competencias que le marca la Ley" en materia de seguridad, como son la "colaboración leal con el Gobierno de España a través de las BESCAM" y la contravigilancia y seguridad de los edificios autonómicos.Para el consejero, la información que publica El País en la que se asegura que unsobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas "pretende ocultar una triste realidad" y no deja de ser "una novela".A su juicio, la publicación de esta información coincide con que al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, "se le han agotado sus recetas para afrontar la crisis", como reconoció en una entrevista en el mismo diario.Tras insistir en que el Gobierno que preside Esperanza Aguirre "cumple" estrictamente las competencias en materia de seguridad marcadas por la Ley, ha asegurado que, Marcos Peña,a día de hoy.Peña, ha concluido Granados,, como otros, que trabaja en labores competencia de la Comunidad".La presidenta de Madrid,ha achacado las informaciones que relacionan al consejero Francisco Granados con espionaje con un "problema" delcuando "el Gobierno central tiene agotadas todas las posibilidades sobre la crisis".Aguirre, que ha asistido hoy a una plantación forestal en la localidad madrileña de Pedrezuela, no ha querido ahondar en esa información.La presidenta, que ha sido literalmente abordada por los periodistas, se ha limitado a preguntar sobre este asunto: "por qué hacen ustedes caso al periódico El País"."El País tiene un problema y, por ejemplo, cuando ayer (por el domingo) el señor Solbes dijo que el Gobierno (central) tiene agotadas todas la posibilidades sobre la crisis, ataca al PP de Madrid o al gobierno del PP", ha concluido Aguirre.La presidenta tampoco ha querido referirse a la polémica suscitada en Caja Madrid, y ha sido, Anabel Mariño, quien ha pedido a los informadores queal que acudía la presidenta hoy.La, Maria Dolores de Cospedal,de los hechos, que de ser cierto serían "muy graves".El(PSM), Tomás Gómez ha declarado que, de confirmarse la existencia de una trama de espionaje promovida por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados,e incluso llegó a comparar el entramado con las mafias."De confirmarse, sería una actitud similar a la de una organización mafiosa", ha manifestado Gómez a los periodistas que acudieron al cementerio de La Almudena en el 23 aniversario del fallecimiento del ex alcalde socialista Enrique Tierno Galván, todo ello tras insistir en la gravedad del caso, de confirmarse, al estar esta red financiada presuntamente con fondos públicos.Ante la gravedad de la situación, el líder del PSM ha anunciado que el Grupo Parlamentarioen la Asamblea, Esperanza Aguirre. IU también a pedido la comparecencia de esta última.