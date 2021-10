Estados Unidosde la cumbre mundial para refundar el sistema financiero al invitar sólo a este encuentro, que se celebrará en Washington, a los países que forman el G20 , al que no pertenece nuestro país.De esta forma, la Administración Bush cierra la puerta a la presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el encuentro, pese a la carta que le ha enviado el presidente francés, Nicolás Sarkozy, apoyando su participación en la cumbre.También ha respaldado la participación de España el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que considera que la economía española es lo suficientemente fuerte como para participar en una cumbre a 8, a 13 o a 20, aunque ha advertido que la decisión última sobre el tema la tiene quien organiza el encuentro.El G20(Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, República de Corea, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía), aPese a su decisión, la Casa Blanca ha asegurado que está dispuesta a escuchar las ideas que España quiera presentar en la cumbre, aunque no esté representado a título individual.Según ha declarado el portavoz de la Casa Blanca, Tony Fratto,de la reunión, sino que en el proceso de consultas para la celebración se decidió que el mejor formato era el G-20, formado por las principales economías desarrolladas y en desarrollo."Lo que los líderes determinaron en el proceso de consultas es que el G20 ya había desarrollado una amplia labor en este área (de la crisis financiera) y era el mejor modo de determinar los participantes" en la cumbre, ha explicado Fratto.ha indicado el portavoz, pero si se admite a más países "puede ser un grupo demasiado grande y entonces no se puede llegar a un consenso sobre cómo avanzar, por lo que la decisión fue ceñirnos al formato del G20".Fratto ha matizado que "hemos insistido en que estamos dispuestos a escuchar a todos y les animamos a presentar las ideas o preocupaciones que quieran presentar"."Si España quiere presentar esas ideas por medio de alguno de los líderes individuales que acudirán a la cumbre, o a través de su representación en la Comisión Europea, desde luego serán bienvenidas", ha añadido el portavoz.Por su parte, Dana Perino, otra portavoz del Gobiernoe estadounidense, ha detallado que la cumbre seráen las que los líderes analizarán la actual crisis, que amenaza con crear una fuerte desaceleración mundial, y, especialmente, cómo evitar otras en el futuro.Dana Perino ha detallado que en estas reuniones se crearány reguladoras que necesitan los mercados financieros.Esta primera reunión tendrá por objeto estudiar, así como las medidas que se han tomado para frenar la caída de los mercados. Además, se formularán recomendaciones que serán estudiadas en las siguientes reuniones.La Casa Blanca convocará una cena con los mandatarios el 14 de noviembre y al día siguiente se celebrará la cumbre en un lugar del entorno de Washington que todavía no ha sido concretado.Como el encuentro se celebrará una vez que se haya elegido el nuevo presidente del país,Obama ya ha saludado la iniciativa de Bush y ha subrayado que "América debe mostrar liderazgo y los otros países también tienen que ser parte de la solución".Sin embargo, Perino ha puesto en duda que esta primera reunión concluya con soluciones detalladas a la crisis, más teniendo en cuenta que cada país acudirá con sus propias ideas para refundar el sistema financiero internacional.Por este motivo, ha subrayado que esta cumbre será la primera de una serie, pese a que es poco probable que en las siguientes participe la Administración Bush -de la que forma parte-, ya que ésta abandona el poder el 20 de enero.El grupo e los 20para unir a las principales potencias industriales y a los países emergentes de todo el planeta y está compuesto por los ministros de finanzas y los presidentes de los bancos centrales de sus miembros.Los motivos para instituirlo fueron dos: la última crisis financiera mundial, vivida en los 90, y la creciente demanda de los países emergentes de tener mayor presencia en los foros donde se discuten las grandes decisiones de la economía mundial. Este año el grupo está presidido por Brasil.Juntos representante el 90% del PIB mundial, el 80% del comercio del planeta (incluyendo el comercio interior de la UE), así como dos tercios de la población mundial.Una de las claves para explicar por qué España no forma parte del G20 es, lo que le da a los países europeos que no son miembros del G8 una participación indirecta a través del presidente de la Comisión, Durao Barroso, y el presidente de turno, que en este caso es Nicolás Sarkozy.De esta forma, en la contabilización del PIB de los países de este grupo entra, paradójicamente, España.En el G20 también participan el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), así como los países que ocupan una silla en el Comité Financiero del FMI y del Comité de Desarrollo del BM.