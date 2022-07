Llega a Valencia el barco abortista, entre concentraciones a favor y en contra

Elfletado por la, ha llegado este miércoles al puerto de Valencia, donde ha atracado tras varios intentos y pese a la oposición de los responsables de la dársena interior del puerto, mientras en el muelle se producían concentraciones tanto a favor como en contra de la llegada del buque, que realiza abortos farmacológicos en aguas internacionales.Así, según Radio Nacional, el barco ha sido ya amarrado a puerto tras tres intentos infructuosos, después de obtener el correspondiente permiso por parte de las autoridades portuarias para atracar en el muelle. El buque, que, esto es, a aguas internacionales, es una clínica ambulante en la que se realizan abortos en condiciones acordes con la ley holandesa, que permite esa práctica durante las 22 primeras semanas de gestación.La llegada del barco se ha producido pese a la oposición de los responsables de la dársena interior del puerto, ya que, según han informado fuentes de la Policía Nacional, la embarcación únicamente tenía permiso para circular por la dársena pero no para atracar. El barco, llamado Menina, ha llegado custodiado por un helicóptero de la Guardia Civil mientras queEn esta operación se han vivido momentos de gran tensión entre el colectivo de mujeres que se ha congregado para dar la bienvenida al barco y los operarios de la dársena deportiva que, a bordo de una lancha remolcadora, han tratado de separar al barco del muelle.De hecho, en un primer intento, dicha remolcadora ha logrado separar el barco del atraque, pero, se ha subido a la remolcadora y ha cortado el cable que unía ambas embarcaciones, con lo que el buque, de 15 metros de eslora, ha podido atracar.Sindicatos y asociaciones feministas han preparadopara recibir la llegada del buque, pese a que la Policía Local ha dificultado la llegada del material para el evento , según ha denunciado CC.OO.Pese a todo,, que trata de promover el aborto libre. "Se debe respetar absolutamente la decisión de la mujer que desea interrumpir su embarazo. La ley se nos ha quedado obsoleta; hay que despenalizar el aborto. Las mujeres tienen derecho porque son ellas las que deciden sobre su cuerpo y su maternidad", ha declarado a Radio Nacional, una de las participantes en el actoA unos 300 metros, y separados por un cordón policial,contra la llegada del barco. "Queremos ofrecer ayuda a las mujeres que vienen aquí abortar, queremos darles apoyo psicológico, apoyo económico, queremos realmente ayudarlas, no como estas mujeres [en referencia a la ONG] que vienen a ponerles un problema mucho más grave encima", ha señalado uno de los portavoces en Radio Nacional.En la misma línea se ha manifestado en declaraciones a Europa Press la, quien ha señalado que "no cabe ninguna duda" de que la llegada del barco abortista es una estrategia del PSOE para modificar la ley del aborto. De este modo, se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con las autoridades del Puerto y con, que han mostrado su disconformidad con esta celebración.