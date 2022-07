La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha destacado la demanda social de una nueva ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo y ha asegurado que el objetivo será diseñar "la mejor ley, la que más garantías dé y con el mayor consenso posible".



Con ese fin, según ha explicado en una entrevista en el programa Asuntos Propios, trabajará el comité de expertos que asesorará al Gobierno y la subcomisión que se creará en el Congreso.



En opinión de la dirigente socialista, hay una demanda en la sociedad a la que hay que dar respuesta "de una vez por todas", ya que la actual ley del aborto se aprobó hace 23 años y corresponde "a la España de hace 23 años".



A su juicio, a pesar de que la ley ha funcionado "relativamente bien", hay que atajar dos problemas.



El aumento "inexplicable e intolerable" de embarazos no deseados entre adolescentes, que exige una verdadera estrategia de educación sexual en la que se impliquen todas las administraciones, y la inseguridad jurídica de los derechos fundamentales de las mujeres y los profesionales que ejercen esa prestación sanitaria.



Aunque la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha señalado que el Gobierno remitirá la nueva ley al Congreso en el primer semestre de 2009, Pajín ha preferido no hablar de plazos.



"Lo que es claro y evidente es que en esta legislatura habrá una nueva ley", ha asegurado.



Austeridad en la Administración



La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, también ha destacado la iniciativa socialista de recomendar una política de austeridad en los ayuntamientos y comunidades autónomas en las que gobierna, mientras ha criticado el "aumento espectacular" de asesores en los ayuntamientos de Madrid y Valencia.



Pajín ha destacado que la moción que el PSOE ha enviado a los municipios en los que está presente pide la reducción de gastos corrientes y la congelación de los sueldos de los ediles con dedicación exclusiva y parcial en los prespuestos municipales del 2009.



A su entender, los políticos tienen la obligación de "cundir con el ejemplo" y "apretarse el cinturón en épocas de vacas flacas". No obstante, subrayó que el PSOE no incumplirá sus compromisos con la sociedad en materia social si no que estará "cerca de los ciudadanos que más le necesiten".



En este contexto, subrayó que uno de los objetivos de su partido es "hacer del PSOE un instrumento al servicio de la ciudadanía" para así reducir la brecha entre la sociedad y los políticos. A su entender, un partido en el Gobierno debe tener los ojos "más abiertos que nunca" para atender las demandas de los ciudadanos.