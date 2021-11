La canciller alemana, Angela Merkel, ha declarado que Francia y Alemania comparten la idea de poner en marcha "de la zona euro frente a la crisis financiera internacional".Merkel ha precisado que respetarán los "miembro". Ambos se han reunido en Colombey-les-Deux-Eglises, en el este de Francia."Somos conscientes de que las intervenciones del estado son necesarias porque los mercados incontrolados no son capaces de controlar los problemas", ha dicho Merkel durante la rueda de prensa posterior al encuentro con el presidente Sarkozy.Ha subrayado que comparten la idea de "reunir a los principales actores internacionales otra vez este año paraMerkel también ha indicado que su Gobierno podría inyectar capital en sus bancos para responder a la crisis financiera, pero que no contempla intervenir en estas entidades de una manera permanente."La cuestión esy no descarto que tengan lugar estas inyecciones", declaró Merkel en una rueda de prensa con el presidente francés, Nicolas Sarkozy.Estas declaraciones tienen lugar después de que el semanario Der Speigel anunciara que el Gobierno alemán podría dar luz verde en los próximos días a un plan de rescate para los principales bancos del país a un coste estimado de hasta 100.000 millones de euros.De acuerdo con esta información, el Gobierno inyectaría entre 50.000 y 100.000 millones euros para fortalecer el capital base de los bancos, mientras se contempla la posibilidad deque puedan ser garantizados por las entidades bancarias, que podrían asegurar dinero en el ámbito de los títulos de renta fija.Sarkozy y Merkel se reunieron hoy en la localidad francesa de Colombey-les-Deux-Eglises, en el noreste de Francia, con motivo de la inauguración del Memorial Charles de Gaulle y la celebración de un encuentro franco-alemán.