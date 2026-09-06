De primera de grupo a cuarta y fuera del Mundial: las opciones de España en el Mundial femenino de baloncesto

La última jornada del grupo A del Mundial femenino de baloncesto va a estar llena de transistores, tensión y dos partidos con los cuatro equipos jugándose todo. España, Japón, Alemania y Mali cuentan cada una con un triunfo y una derrota, por lo que el abanico de opciones es amplísimo, tanto que cada selección puede acabar de primera a cuarta. Este Mundial 'exprés', además, tiene el pro de que ser primera tiene el premio de quitarse un partido y acceder directamente a cuartos de final, mientras la segunda y tercera plaza dan acceso a los octavos de final.

¿Qué necesita España para pasar?

La respuesta es fácil; ganar. Si España gana a Japón, su presencia en las eliminatorias en el Mundial estará asegurada. Para evitar la ronda de octavos de final, España debería sumar a su triunfo una victoria de Alemania ante Mali, partido que se disputará a la misma hora.

Ese camino pondría a España directamente en cuartos de final contra un rival de mucho nivel, que podría ser Australia, Bélgica, China o Italia con mucha posibilidad. En caso de superar esa durísima ronda, llegaría el 'coco' Estados Unidos en la semifinal, un camino durísimo con el premio de tener dos días libres más al saltarse una ronda.

Si, por el contrario, a la victoria de España se le une una victoria de Mali contra las anfitriones, España debería jugar esos octavos de final como segunda de grupo. El rival en octavos sería Corea del Sur o Hungría, dos buenas piedras de toque, y en cuartos podría verse con un rival de la talla de Australia o Bélgica, dependiendo de quien gane el grupo C. El 'pro' que tendría sería evitar a las estadounidenses hasta una hipotética final, pero con Francia en el horizonte de unas posibles semifinales.