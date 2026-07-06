El Real Madrid confirma a Pedro Martínez como sustituto de Sergio Scariolo al frente del equipo de baloncesto

Era un secreto a voces: el Real Madrid ha anunciado este lunes el fichaje de Pedro Martínez como entrenador del primer equipo de baloncesto hasta el final de la temporada 2028-2029. El técnico catalán viene del Valencia Basket en un movimiento no exento de polémica, tras pagar su cláusula de rescisión. El pasado jueves se anunció el cese de Sergio Scariolo.

Mucho ha pesado el 'año en blanco' de la sección de baloncesto, algo que no ocurría desde hacía 16 años. Scariolo llegó el verano pasado después de su etapa en la selección española en sustitución de Chus Mateo, con el que intercambió banquillo. En un escueto comunicado, el club de Concha Espina le agradece su labor y le desea suerte, al tiempo que le deja la puerta abierta en "su casa".

En la que iba a ser su segunda etapa después de dejar el Madrid en 2002, el técnico de Messina firmó por tres años. Pese a alcanzar tres finales, entre ellas las de la Euroliga, la temprana eliminación en cuartos de final de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife pesó mucho en el ánimo de la directiva.

La elección de su sustituto tampoco está exenta de polémica. Pedro Martínez llega desde Valencia Basket, vigente campeón de la ACB y con el que también tenía contrato en vigor. Barcelonés de 65 años y muy crítico con el Madrid en el pasado, su elección es una doble apuesta por un entrenador con prestigio y, de paso, un golpe a un rival directo.

Martínez ha pasado por un nutrido número de banquillos del baloncesto español en su dilatada trayectoria y acumula títulos con varios de ellos: una extinta Copa Korac con el Joventut (1990); dos Supercopas, una con el Baskonia (2005) y la última con el Valencia (2025), y dos ligas ACB, ambas con los 'taronja' en distintas etapas (2017 y 2026).