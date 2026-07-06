El Real Madrid confirma a Pedro Martínez como sustituto de Sergio Scariolo al frente del equipo de baloncesto
- El técnico catalán ha firmado con el club blanco por tres temporadas
- Martínez viene de ganar la Liga Endesa ACB con el Valencia Basket
Era un secreto a voces: el Real Madrid ha anunciado este lunes el fichaje de Pedro Martínez como entrenador del primer equipo de baloncesto hasta el final de la temporada 2028-2029. El técnico catalán viene del Valencia Basket en un movimiento no exento de polémica, tras pagar su cláusula de rescisión. El pasado jueves se anunció el cese de Sergio Scariolo.
Mucho ha pesado el 'año en blanco' de la sección de baloncesto, algo que no ocurría desde hacía 16 años. Scariolo llegó el verano pasado después de su etapa en la selección española en sustitución de Chus Mateo, con el que intercambió banquillo. En un escueto comunicado, el club de Concha Espina le agradece su labor y le desea suerte, al tiempo que le deja la puerta abierta en "su casa".
En la que iba a ser su segunda etapa después de dejar el Madrid en 2002, el técnico de Messina firmó por tres años. Pese a alcanzar tres finales, entre ellas las de la Euroliga, la temprana eliminación en cuartos de final de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife pesó mucho en el ánimo de la directiva.
La elección de su sustituto tampoco está exenta de polémica. Pedro Martínez llega desde Valencia Basket, vigente campeón de la ACB y con el que también tenía contrato en vigor. Barcelonés de 65 años y muy crítico con el Madrid en el pasado, su elección es una doble apuesta por un entrenador con prestigio y, de paso, un golpe a un rival directo.
Martínez ha pasado por un nutrido número de banquillos del baloncesto español en su dilatada trayectoria y acumula títulos con varios de ellos: una extinta Copa Korac con el Joventut (1990); dos Supercopas, una con el Baskonia (2005) y la última con el Valencia (2025), y dos ligas ACB, ambas con los 'taronja' en distintas etapas (2017 y 2026).
Scariolo: "La mayoría ha creído en nosotros"
El ya cesado técnico Sergio Scariolo se despidió de la afición en un vídeo publicado en su cuenta en la red social X. En el mismo hace balance de su año al frente del Madrid y lamenta que las lesiones frustraran la conquista de los títulos, al tiempo que valora que la gran mayoría de la afición creyera en el equipo.
July 2, 2026
A juicio de Scariolo, el conjunto blanco jugó "el mejor baloncesto posible" e hizo "una gran 'regular season' (fase regular), un excelente 'playoff' y una extraordinaria Final Four con el equipo destrozado por las lesiones en un ambiente tremendamente adverso". "Y ahí lo dejo".
"Ya toda la autocrítica la hemos hecho en múltiples ocasiones. Ahora toca mostrar mi agradecimiento al club, en primer lugar, por la oportunidad que me ha brindado a los jugadores, por su esfuerzo, su disciplina, a los miembros del cuerpo técnico, por su profesionalidad y lealtad, y a la afición, que en grandísima mayoría ha creído en nosotros y nos ha apoyado hasta el final", asevera
A su sustituto le tocará reconstruir un vestuario en el que ya no estará Trey Lyles, alero estadounidense que, al igual que Scariolo, sólo ha vestido una temporada la camiseta del Madrid. El anuncio se hizo oficial un día antes del cese del técnico en un comunicado igual de escueto.
Antes que él, pero en los despachos, se hizo oficial la marcha de Sergio Rodríguez como director deportivo. El exinternacional canario y ex del Madrid como jugador dimitió también sólo un año después de su nombramiento en sustitución de un histórico como Alberto Herreros.