El Valencia Basket logra la segunda liga ACB de su historia tras sumar el tercer punto en el Palau Blaugrana

El histórico año de Valencia Basket se cierra con el tan merecido título que se han ganado por juego durante todo el curso, más allá de la Supercopa. que daba inicio a la temporada. Un equipo atrevido, que ha convertido incógnitas en estrellas al mando de un Pedro Martínez que ha conseguido encajar a la perfección todos los miembros de su grupo. Pero si hay un nombre por encima de todos, es el de Jean Montero.

'El Problema', como es apodado, ha solucionado todas los planteamientos que le ha puesto Xavi Pascual con una actuación en la final de la ACB para la historia, superando los 19 puntos en cada partido. Sus estadísticas finales son de 23, 8 puntos y 30, 3 de valoración, entrando en una de las mejores actuaciones históricas de la historia de la competición.

Kam Taylor y Jean Montero celebran la victoria EFE

Poco le puede quedar en el debe a los 'taronja' tras alcanzar su primera Final Four de Euroliga y perder en las semifinales de Copa del Rey en un partido que, en condiciones normales, habrían ganado 99 de cada 100 veces. Quizá el Real Madrid ha sido el único capaz de neutralizar todos los pros que ha tenido el equipo de Pedro Martínez, ya que ambas derrotas fue ante el equipo de Scariolo.

Quizá también hoy en el Palau se han visto los últimos minutos de jugadorazos como Montero, Key o De Larrea vestidos de naranja, pero siempre quedarán como parte de la mejor temporada en la historia de Valencia Basket.

Kam Taylor inicia los fuegos, Montero dinamita del todo el partido Y si algo bueno ha tenido Valencia Basket durante todo el año, es la capacidad de diferentes jugadores para aparecer. Jean Montero no firmó su mejor primera parte, pero Kam Taylor mantuvo a flote a los suyos. Frente a un Barcelona que comenzó muy acertado, especialmente con Punter y Shengelia poniéndose los galones para intentar devolver la serie al Roig Arena. Sin embargo, el acierto de Valencia esta vez sí respondió. La igualdad imperaba en el marcador (30 - 31, m.15), hasta que los últimos cinco minutos de primera parte fueron el preludio de lo que seguiría en el partido. Entre Álvaro Cárdenas y Taylor, con 5 puntos cada uno, rompieron el choque pasaron del mencionado 30-31 al 35-47 al momento de paso por vestuarios. Un Valencia que seguía con el vértigo del todo en curso pero con el punto de fiabilidad que le ha faltado en otros momentos en los que luchaba por el título, con solo una pérdida hasta el descanso. El Barça confiaba en sus cuatro grandes estrellas. Al descanso, de los 35 puntos blaugrana, 30 los acumulaban entre Punter (12), Shengelia (9), Laprovittola (6) y Clyburn (3), dando claras muestras de que si el baloncesto no pasaba por ellos, poco podía luchar por la victoria. Y el Valencia Basket solo seguía acumulando jugadores para la causa. Kam Taylor continuó el show con el que acabó el segundo cuarto, sumando seis de los nueve primeros puntos de los 'taronja' para llegar hasta los 17 de ventaja (39 - 56, m.23). Y es que los intentos de Xavi Pascual por parar a Jean Montero con una 'caja y uno' hacía que el alero estadounidense sumase 16 unidades ya. Y además, para delirio de los muchos valencianistas que viajaron hasta el Palau, veían como Jean Montero rompía todos los esquemas para anotar nueve puntos con tres triples excepcionales. A gritos de 'MVP, MVP', el dominicano lanzaba a su equipo hacia su segunda la liga tras la de 2017. En Barcelona era Punter quien quería encender el Palau respondiendo con tres triples para reducir la distancia hasta los 9 puntos (55 - 64, m. 27). Un partido sin cuartel ni respiro, en el que la única duda era si el veterano quinteto estrella de los blaugrana podía aguantar el ritmo de los de Valencia. Y no fue el ritmo, si no el acierto de los 'taronja' desde el triple. Uno de Montero (el cuarto en el tercer parcial), otro de Braxton Key y uno último de Omari Moore volvieron a llevar la diferencia hasta los 18puntos al final del cuarto (64 - 82, m. 30).