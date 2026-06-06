El Real Madrid cae eliminado en cuartos de final de la Liga Endesa por La Laguna Tenerife
- Con esta derrota los blancos cierran una campaña sin títulos
- Los tinerfeños se han impuesto a los locales por 95-107
El Real Madrid ha perdido este sábado en casa por 95-107 frente a La Laguna Tenerife en el tercer y definitivo partido de su serie de cuartos de final en los 'playoffs' de la Liga Endesa, avanzando los canarios de ronda y en cambio quedando los madrileños, que habían sido campeones de la liga regular, eliminados aquí de la carrera hacia el título.
Un inicio vibrante
El enfrentamiento decisivo comenzó con un intercambio de canastas entre Mario Hezonja y Marcelinho Huertas. Lo que hacía uno lo replicaba acto seguido el otro y así fue hasta que el equipo del base brasileño fue capaz de transformar tres triples sin contestación para un parcial de 0-9.
No paró ese revés el frenesí anotador de Hezonja, quien metió 12 de los 16 primeros de los de blanco. Además, con su último acierto impulsó un parcial de 9-0 que volvió a acercar al Real Madrid a pesar de la gran diferencia de precisión en los lanzamientos exteriores que ya se barruntaba entre unos y otros.
La igualdad se mantuvo en un segundo cuarto que comenzó con destellos de Ömer Yurtsven, esta vez fuera del quinteto inicial en detrimento de Mady Sissoko, y acabaron revolucionando Kevin Yebo y Patty Mills, autores de trece puntos seguidos, seis el costamarfileño y siete el australiano, en un tramo donde solo produjo en el tablero opuesto Gabriel Deck.
Eso permitió a los de Txus Vidorreta adquirir una ligera renta favorable que fueron capaces de arrastrar hasta el intermedio a pesar de que un gran entrada a canasta de Facundo Campazzo a falta de diez segundos para la conclusión de la primera parte permitió reducirla hasta los cuatro puntos (45-49, m.20).
En el retorno al parqué, volvieron a estirar la cuerda los de negro y amarillo
Todo ello gracias a una buena puesta en escena. Pero el Real Madrid se repuso esta vez aupado a lomos de su rebote y con la dupla argentina Campazzo-Deck siendo protagonista, hasta situarse por delante.
Con todo, la brecha a la media hora era solo de tres puntos y la cerró de manera definitiva Joan Sastre mediante un triple que entró con suspense en los compases iniciales del cuarto definitivo.
El equilibrio se mantuvo hasta el 79-78, momento en el que el Tenerife se soltó la melena. Sin miedo a probar desde el perímetro, encadenó de nuevo tres puñaladas lejanas, que sumadas a una canasta de Patty Mills pusieron a los suyos diez arriba de manera repentina a falta de 04:41.
Logró adelgazar la decena a la mitad el conjunto de Sergio Scariolo en dos minutos, pero no dar continuidad a la dinámica ascendente, y con ello revitalizó a un rival que no perdió la oportunidad, certificando una victoria para el recuerdo con la que seguir aspirando al título a costa de un Real Madrid que ha acariciado un triplete jugando tres finales, pero que se marcha esta temporada de vacío y pitado por la grada.
Florentino Pérez y Enrique Riquelme sentados en las gradas del pabellón, en la víspera de que ambos candidatos se disputen en las urnas la presidencia del club, fueron testigos de cómo Patty Mills y sobre todo Marcelinho Huertas firmaron un adiós prematuro del Real Madrid en los 'playoffs' que recordó al de 2008, con Sergio Scariolo como verdugo.