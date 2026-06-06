El Real Madrid cae eliminado en cuartos de final de la Liga Endesa por La Laguna Tenerife

El Real Madrid ha perdido este sábado en casa por 95-107 frente a La Laguna Tenerife en el tercer y definitivo partido de su serie de cuartos de final en los 'playoffs' de la Liga Endesa, avanzando los canarios de ronda y en cambio quedando los madrileños, que habían sido campeones de la liga regular, eliminados aquí de la carrera hacia el título.

Un inicio vibrante

El enfrentamiento decisivo comenzó con un intercambio de canastas entre Mario Hezonja y Marcelinho Huertas. Lo que hacía uno lo replicaba acto seguido el otro y así fue hasta que el equipo del base brasileño fue capaz de transformar tres triples sin contestación para un parcial de 0-9.

No paró ese revés el frenesí anotador de Hezonja, quien metió 12 de los 16 primeros de los de blanco. Además, con su último acierto impulsó un parcial de 9-0 que volvió a acercar al Real Madrid a pesar de la gran diferencia de precisión en los lanzamientos exteriores que ya se barruntaba entre unos y otros.

La igualdad se mantuvo en un segundo cuarto que comenzó con destellos de Ömer Yurtsven, esta vez fuera del quinteto inicial en detrimento de Mady Sissoko, y acabaron revolucionando Kevin Yebo y Patty Mills, autores de trece puntos seguidos, seis el costamarfileño y siete el australiano, en un tramo donde solo produjo en el tablero opuesto Gabriel Deck.

Eso permitió a los de Txus Vidorreta adquirir una ligera renta favorable que fueron capaces de arrastrar hasta el intermedio a pesar de que un gran entrada a canasta de Facundo Campazzo a falta de diez segundos para la conclusión de la primera parte permitió reducirla hasta los cuatro puntos (45-49, m.20).