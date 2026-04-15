Bayern Múnich - Real Madrid: a por una remontada en Champions League más improbable que imposible
- Los blancos visitan el Allianz Arena en un momento complicado de la temporada con la obligación de levantar un 1-2
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El Real Madrid se presenta en Múnich este martes en busca de un objetivo que se antoja complicado: remontar el 1-2 de hace una semana en el Santiago Bernabéu para acceder a semifinales de la Champions League. La dificultad radica en el momento actual de los blancos, que no es precisamente el mejor de la temporada.
Ganar en el Allianz Arena no es un reto imposible. De hecho, el Madrid lo ha logrado en tres de las cuatro últimas visitas y hace dos temporadas logró un empate, en un partido en el que se exhibió Tony Kroos. El Bayern, otrora autoproclamado 'bestia negra' de los madrileños, no gana ante su afición en el clásico hispano germano desde la temporada 2011-2012.
Después de la victoria reciente en el Bernabéu y comparando sus actuales estados de forma, los bávaros sueñan con volver a épocas pasadas en las que Múnich, sobre todo el Olímpico antes que el Allianz Arena, se volvía un fortín inexpugnable para el Madrid.
En la presente temporada el equipo que dirige Vincent Kompany cuenta sus partidos por victorias y estas, por goleadas. Tal como se vio en la ida, el compromiso colectivo del equipo es total y se vuelcan en la faceta ofensiva, aunque eso les cueste dejar huecos atrás.
En la fase liga sólo cedieron una derrota en su visita al Arsenal y en la Bundesliga, donde van encaminados hacia un nuevo título, tan sólo han cedido una derrota ante el Friburgo (1-2). La única no sólo en casa, sino en toda la temporada, a la que se añaden cuatro empates. En total, son 24 victorias en 29 partidos.
No hay mucho más que decir. En el Bernabéu ya demostraron su calidad y su potencial futbolistas de la talla de Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz, su tridente ofensivo, así como la capacidad de manejar el juego en el centro del campo con Serge Gnabry y Joshua Kimmich.
El Madrid se ha dejado más puntos en ambas competiciones y no ofrece la misma solvencia que el Bayern. En el Allianz jugará sin Aurelien Tchouameni, sancionado, que además estaba siendo uno de los pocos que venía mostrando un rendimiento acorde a lo que se espera del equipo.
El técnico Álvaro Arbeloa no ha mejorado los números de Xabi Alonso desde que le sustituyó en enero después de perder la final de la Supercopa de España. Salvo una racha de victorias que le llevó a recuperar de forma temporal el liderato de la liga y coincidió lo la eliminación de Benfica y Manchester City en las eliminatorias previas de la Champions, el Madrid ha vuelto a las andadas.
Vinicius y Mbappé, ¿peor juntos?
Esa buena racha coincidió con el mejor momento de forma de Vinicius Junior, pero al mismo tiempo con la ausencia de Kylian Mbappé por lesión. Una circunstancia que, sumado al bajón de resultados en liga desde la vuelta del francés, ha alimentado el debate sobre su coincidencia sobre el césped.
En el Bernabéu ambos quedaron retratados por las ocasiones falladas, aunque Mbappé acabó marcando el único gol del Madrid. Eso le libró de los silbidos que sí tuvo que escuchar Vinicius tras mandar fuera el balón tras driblar a Manuel Neuer.
““Queremos un Mbappé que quiera ser Mbappé todos los días”— Teledeporte (@teledeporte) April 7, 2026
Arbeloa alabó el partido del galo tras la derrota del Real Madrid ante el Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions.
‘Estudio Estadio Champions’, cada noche europea en Teledeporte y @rtveplay. pic.twitter.com/oW6zGubtmS“
Tampoco se han librado del debate jugadores como Arda Güler y Jude Bellingham, quien por contra en la ida sí que se mostró como el revulsivo que el equipo necesitaba saliendo desde el banquillo en la segunda parte. Este miércoles apunta a jugar de inicio y no se descarta que el turco lo haga junto a él.
Otro de los que quedó señalados en el anterior partido fue el lateral Álvaro Carreras, que sufrió lo indecible en el marcaje a Olise. El canterano apunta a suplente y a que su lugar lo ocupe el enigmático Ferland Mendy. El francés no ha encontrado continuidad en el Madrid, pero en los momentos en que ha estado disponible se ha mostrado como un defensor eficaz y es justo lo que necesita Arbeloa en estos momentos.
Aunque lo que más necesita es ganar el partido, es el único resultado válido para seguir en pie en la Champions y aspirar a un único título esta temporada.