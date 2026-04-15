Bayern Múnich - Real Madrid: a por una remontada en Champions League más improbable que imposible

El Real Madrid se presenta en Múnich este martes en busca de un objetivo que se antoja complicado: remontar el 1-2 de hace una semana en el Santiago Bernabéu para acceder a semifinales de la Champions League. La dificultad radica en el momento actual de los blancos, que no es precisamente el mejor de la temporada.

Ganar en el Allianz Arena no es un reto imposible. De hecho, el Madrid lo ha logrado en tres de las cuatro últimas visitas y hace dos temporadas logró un empate, en un partido en el que se exhibió Tony Kroos. El Bayern, otrora autoproclamado 'bestia negra' de los madrileños, no gana ante su afición en el clásico hispano germano desde la temporada 2011-2012.

Después de la victoria reciente en el Bernabéu y comparando sus actuales estados de forma, los bávaros sueñan con volver a épocas pasadas en las que Múnich, sobre todo el Olímpico antes que el Allianz Arena, se volvía un fortín inexpugnable para el Madrid.

En la presente temporada el equipo que dirige Vincent Kompany cuenta sus partidos por victorias y estas, por goleadas. Tal como se vio en la ida, el compromiso colectivo del equipo es total y se vuelcan en la faceta ofensiva, aunque eso les cueste dejar huecos atrás.

En la fase liga sólo cedieron una derrota en su visita al Arsenal y en la Bundesliga, donde van encaminados hacia un nuevo título, tan sólo han cedido una derrota ante el Friburgo (1-2). La única no sólo en casa, sino en toda la temporada, a la que se añaden cuatro empates. En total, son 24 victorias en 29 partidos.

No hay mucho más que decir. En el Bernabéu ya demostraron su calidad y su potencial futbolistas de la talla de Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz, su tridente ofensivo, así como la capacidad de manejar el juego en el centro del campo con Serge Gnabry y Joshua Kimmich.

El Madrid se ha dejado más puntos en ambas competiciones y no ofrece la misma solvencia que el Bayern. En el Allianz jugará sin Aurelien Tchouameni, sancionado, que además estaba siendo uno de los pocos que venía mostrando un rendimiento acorde a lo que se espera del equipo.

El técnico Álvaro Arbeloa no ha mejorado los números de Xabi Alonso desde que le sustituyó en enero después de perder la final de la Supercopa de España. Salvo una racha de victorias que le llevó a recuperar de forma temporal el liderato de la liga y coincidió lo la eliminación de Benfica y Manchester City en las eliminatorias previas de la Champions, el Madrid ha vuelto a las andadas.