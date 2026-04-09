El Celta no se encuentra en Friburgo y prácticamente dice adiós a una hipotética semifinal de Europa League

Fueron los grandes triunfadores de los octavos de final al eliminar al Olympique de Lyon, pero los cuartos de final se han atragantado. Solo un milagro podría evitar que el Celta de Vigo quedara apeado de la Europa League a manos del Friburgo después de la goleada conseguida por los alemanes en el partido de ida: 3-0.

El Celta se vio sobrepasado en tierras de la Selva Negra desde el pitido inicial. La afición apretaba y su equipo correspondió volcándose y anotando un gol a los 10 minutos de juego.

El capitán Grifo anotó el primero al aprovechar una segunda jugada tras un saque de falta. El alemán de origen italiano puso el balón en el palo largo, imposible para Radu (min. 10).

El Celta quiso despertar tras el gol y hacerse con un balón que no había olido hasta entonces. Sin embargo, era incapaz de generar peligro y los alemanes volverían a castigar la endeblez defensiva gallega.

A los 31 minutos, Beste concluyó una concatenación de errores visitantes y remató a placer un pase magistral de Matanovic. Suerte para los de Giráldez que la madera evitaría unos minutos después el tercer gol de Manzambi tras un remate, en el área, que podía haber significado la sentencia.

El único acercamiento de los gallegos al área rival no se vio hasta el 45, antes del descanso. Borja Iglesias no pudo aprovecharla.