El Celta gana el Olympique en Lyon en una memorable eliminatoria de Europa League

Gracias a los goles de Javi Rueda y Ferran Jutglà, el Celta de Vigo ha eliminado a domicilio en octavos de final de la Europa League, el Olympique de Lyon, que venía de ser el mejor equipo de la liga regular de esta edición del torneo.

Este equipazo nutrido de canteranos de Claudio Giráldez ya tiene un hueco en la lista de grandes noches europeas del equipo celeste. La de esta noche ante un clásico contemporáneo de la Champions se une así a las goleadas en los 90 a Juventus y Benfica del EuroCelta original, el de Víctor Fernández (que también ganó, por ejemplo, en Anfield), la victoria en San Siro con Lotina en el banquillo o, ya en años más recientes con Toto Berizzo al mando, una milagrosa remontada en Donetsk antes de clavarse la histórica espina de Old Trafford.

Si en la ida el Celta tuvo que jugar más de media hora en inferioridad por la doble amarilla a Borja Iglesias, en la vuelta se vio con un futbolista más durante setenta minutos, desde la roja a Moussa Niakhate en el 18' por una dura entrada con la plancha sobre Javi Rueda. En una acción similar en el primer minuto también sobre el malagueño, esta vez con una entrada de Tagliafico (que a su vez acabaría expulsado ya en el descuento) inexplicablemente el árbitro ni siquiera señaló penalti.

Esa jugada fue parte de un buen inicio visitante antes de que los locales retomasen un guion más previsible que saltó por los aires con la expulsión. A partir de ahí el Celta se hizo con el control aunque fue después el descanso cuando comenzó a hacer más daño. Así, pasada la hora de partido una gran combinación entre Sergio Carreira y Hugo Álvarez acabó en el pie de Javi Rueda que, como en su gol en la ida, acabó en gol una jugada en el área pequeña rival partiendo de su posición como carrilero,

Ahora el rival celtiña en cuartos de final será el Friburgo, que ha apalizado por 5-1 al Genk para remontar el 1-0 de la ida.