El Betis cae ante el Panathinaikos en la ida de octavos de final de la Europa League

El Betis ha caído este jueves en partido de ida de los octavos de final de la Europa League en su visita al Panathinaikos. Un solitario gol de penalti ha decidido un encuentro que los andaluces han dominado, pero han acabado pagando su falta de pegada. Lo más positivo, el resultado corto que da esperanzas para la remontada en La Cartuja.

El técnico chileno Manuel Pellegrini sacó su once de gala, con ocho rotaciones después de haber reservado a jugadores clave en el partido de liga contra el Getafe del fin de semana anterior. Eso se plasmó en mayor posesión y ocasiones de más peligro, aunque la primera parte acabó sin goles.

El brasileño Antony y el colombiano Cucho Hernández, con Pablo Fornals llevando la batuta, fueron un quebradero de cabeza para los locales, dirigidos desde el banquillo por el español Rafa Benítez. Dos entrenadores con pasado madridista y de la Premier, frente a frente.

La tónica en cuanto a juego continuó en la segunda parte y más desde la expulsión de Anass Zaroury, sin embargo el Panathinaikos se puso por delante en el minuto 88 con un penalti transformado por Vicente Taborda. Pena máxima que fue señalada a instancias del VAR y que le costó la segunda amarilla al central español Diego Llorente, quedando el Betis con uno menos hasta el final y equilibrando la balanza.

El conjunto de Pellegrini aprovechó la igualdad numérica y fue el que más arriesgó en ataque en los minutos finales, encerrando prácticamente a los atenienses en su área. Hernández tuvo en sus botas una buena ocasión para el empate en el último segundo de partido.