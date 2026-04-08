El Betis logra un empate en Braga y se jugará pasar a 'semis' de la Europa League en casa

El Braga y el Real Betis han empatado 1-1 en el partido ida de los cuartos de final de la Europa League después de que los sevillanos igualaran en la segunda parte el tanto inicial de los locales.

El equipo portugués, entrenado por el español Carlos Vicens, llevó la iniciativa en la mayor de un encuentro disputado este miércoles, en el que no obstante no tuvo muchas ocasiones de gol. Tampoco fue brillante el juego del Betis, cuya reacción prácticamente terminó con el empate.

El Sporting de Braga saltó con mucha más intensidad y después de un primer aviso logró adelantarse con un golazo de Florian Grillitsch, que remató de tacón en el primer palo un centro de córner.

El golpe por fin espabiló a los de Manuel Pellegrini, que poco a poco fueron creando cierto peligro, sobre todo por mediación del Cucho Hernández y en jugadas a balón parado.

Enfrente, el portero Lukás Hornícek respondió con mucha seguridad, en particular al despejar un cabezazo del Cucho a centro de Marc Bartra, que también estuvo muy activo y ejerció realmente de capitán del equipo sevillano. De hecho, el defensa llegó a marcar, aunque su tanto fue anulado por fuera de juego.

El gol que sí valió llegó tras el descanso, justo a la hora de juego después de una buena conducción de Antony. El brasileño le pasó el balón al Cucho y este lo hizo a Ez Abde, que se internó en el área y fue derribado por Jean-Baptiste Gorby. El penalti, aunque quiso lanzarlo el propio Abde, lo lanzó el Cucho. Engañó al portero y el disparo fue sensacional; un merecido premio a su trabajo.

Pero después, los verdiblancos no pusieron el mismo empeño y solo generaron otra ocasión en un contraataque ya en el tiempo añadido.

Por cierto, este encuentro se programó un día antes de lo habitual en la Liga Europa para que no coincidieran en la misma fecha los partidos del Braga y del vecino Oporto. No obstante, la vuelta se disputará ya sí en jueves, el día 16, en La Cartuja.