La nueva generación de España se verá las caras por primera vez ante una Estados Unidos liderada por Caitlin Clark

Poco queda en juego en este Premundial de Puerto Rico más que el honor de camino a la cita mundialista de septiembre de 2026. El destino quiso que España y Estados Unidos cerrasen la fiesta en el primer gran choque ante el 'coco' mundial de este deporte para muchas de las jugadoras de la selección de Méndez (el martes a las 22h. en directo por Teledeporte y RTVE Play).

Además, tras caer ante Italia, primer rival de altura en este Premundial, la selección nacional buscará terminar con mejores sensaciones tras un partido aciago, en el que se quedó cerca de las 30 pérdidas.

La anterior generación consiguió verse con ellas en una final olímpica en Río 2016 que acabó con un contundente 101-72. De aquellas 24 jugadoras ya no queda nadie, ni las Taurasi o Tina Charles que dominaban en el otro lado del Atlántico, ni las Marta Xargay o Silvia Domínguez que fueron la brújula de la selección durante tantos años. Ahora es turno del futuro y de venirse arriba de hablar del duelo de Caitlin Clark contra Iyana Martín o de Angel Reese contra Awa Fam.

Estados Unidos, mucha clase, 'poca química' Cuatro nombres que se entienden mejor por parejas. Caitlin Clark y Angel Reese han sido 'rivales' desde la universidad, es el gran cara a cara ahora mismo en la WNBA y este torneo son los primeros días compartiendo equipo tras tantas 'peleas' en la pista. De momento, su rivalidad sigue dando que hablar pero en la pista Clark es la máxima anotadora del equipo y Reese la líder en rebotes. Por la parte nacional, Martín y Fam llevan compartiendo selección verano tras verano desde que eran adolescentes, son grandes amigas y eso se nota en la pista, fluyendo como si fuesen una. Porque si algo puede tener España que no tengan las estadounidenses, claramente superiores técnicamente, es el término de 'Familia'.