Otra paliza de la selección de baloncesto, esta vez ante Senegal, acerca a España al Mundial femenino 2026

España derrotó este jueves con mucha facilidad a Senegal 84-51 y tiene más cerca la clasificación para la Copa del Mundo que disputará el próximo mes de septiembre en Alemania.

Si alguien tenía duas de si este grupo llegaba presionado a la cita, solo tenía que ver el vídeo que publicó la FEB minutos antes del partido de sus jugadores relajándose escuchando a Drake en el vestuario.

Como sucedió 24 horas antes en el debut ante nueva Zelanda, España superó con claridad a Senegal desde el inicio del partido, esta vez gracias a el gran arranque de María Araujo

La pívot del Valencia Basket se apuntó 8 de los 25 tantos que España acumuló en el primer cuarto, que ganó con facilidad, 25-13.

España se fue al descanso doblando en el marcador Las españolas continuaron dominando el encuentro hasta obtener una ventaja de 19 puntos (36-17), aunque el seleccionador español Miguel Méndez pidió un tiempo. No obstante, después de ese descanso, Senegal contuvo la ofensiva española durante casi tres minutos, lo que llevó nuevamente a Méndez a pedir un tiempo y reunir a sus jugadoras. Ese tiempo fue vital para la escuadra, pues dos triples seguidos, uno de Helena Pueyo y otro de Araujo, amplió la ventaja a 21 tantos (42-21) para clausurar la primera parte del desafío. En el tercer cuarto Awa Fam fue la principal arma ofensiva de España, con la ayuda de su compañera Elena Buenavida (55-24) a falta de 4:07. Iyana Martín acertó dos triples seguidos y Pueyo añadió otro al final del periodo y España dominó a Senegal 30-13 en el tercer periodo para irse con una cómoda ventaja al último cuarto con marcador de 72-34. En el cuarto y último periodo, las españolas levantaron algo el pie y fue el único parcial favorable a las senegalesas (12-17).