Otra paliza de la selección de baloncesto, esta vez ante Senegal, acerca a España al Mundial femenino 2026
- Tras el abultado marcador del debut frente a Nueva Zelanda esta vez España se impuso por 84-51
- Puerto Rico-España, próximo partido del PreMundial, a la 1 de la madrugada del sábado al domingo en Teledeporte y RTVE Play
España derrotó este jueves con mucha facilidad a Senegal 84-51 y tiene más cerca la clasificación para la Copa del Mundo que disputará el próximo mes de septiembre en Alemania.
Si alguien tenía duas de si este grupo llegaba presionado a la cita, solo tenía que ver el vídeo que publicó la FEB minutos antes del partido de sus jugadores relajándose escuchando a Drake en el vestuario.
Como sucedió 24 horas antes en el debut ante nueva Zelanda, España superó con claridad a Senegal desde el inicio del partido, esta vez gracias a el gran arranque de María Araujo
La pívot del Valencia Basket se apuntó 8 de los 25 tantos que España acumuló en el primer cuarto, que ganó con facilidad, 25-13.
España se fue al descanso doblando en el marcador
Las españolas continuaron dominando el encuentro hasta obtener una ventaja de 19 puntos (36-17), aunque el seleccionador español Miguel Méndez pidió un tiempo.
No obstante, después de ese descanso, Senegal contuvo la ofensiva española durante casi tres minutos, lo que llevó nuevamente a Méndez a pedir un tiempo y reunir a sus jugadoras. Ese tiempo fue vital para la escuadra, pues dos triples seguidos, uno de Helena Pueyo y otro de Araujo, amplió la ventaja a 21 tantos (42-21) para clausurar la primera parte del desafío.
En el tercer cuarto Awa Fam fue la principal arma ofensiva de España, con la ayuda de su compañera Elena Buenavida (55-24) a falta de 4:07.
Iyana Martín acertó dos triples seguidos y Pueyo añadió otro al final del periodo y España dominó a Senegal 30-13 en el tercer periodo para irse con una cómoda ventaja al último cuarto con marcador de 72-34.
En el cuarto y último periodo, las españolas levantaron algo el pie y fue el único parcial favorable a las senegalesas (12-17).
Próxima cita, ante las anfitrionas con Estados unidos en el horizonte
El torneo otorgará tres plazas para la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2026, que se llevará a cabo del 4 al 13 de septiembre en Berlín. Ya tiene una Estados Unidos, cuatro veces campeona, defensora del título pero a la vez una de las participantes de este torneo, que se medirá a las españolas el próximo martes a las 22h.
Dos días antes Italia será nuestro rival el domingo, menos de 24 horas después del Puerto Rico-España ante las anfitrionas, a la una de la madrugada de la noche del sábado al domingo y con retransmisión en directo en Teledeporte y RTVE Play.